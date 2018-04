Mexicanos buscan insertare en la política de su país con su propia voz

Nueva York, 17 abr (EFEUSA).- La comunidad mexicana en USA busca insertarse con su propia voz en la política de su país, del que dicen se ha olvidado de ellos, y aumentar su representación a nivel local, en respuesta al escenario político anti-inmigrante que se vive en esta nación.

Esas acciones se llevarían a cabo desde el movimiento Fuerza Migrante, que ya registraron en abril del 2017 en México como una asociación, paso previo a convertirse en partido político, para lo que se requiere el apoyo de 220.000 firmas (26 % del padrón mexicano), que comenzarán a recaudar a partir de julio, luego de los comicios presidenciales en ese país.

La idea surgió del empresario y activista mexicano radicado en Nueva York Jaime Lucero, que la expuso ante líderes de organizaciones, pero ya cuenta con representantes en diez estados, dijo en entrevista telefónica con Efe.

Fuerza Migrante comenzará a detectar a jóvenes de esta comunidad para involucrarlos en la vida política del país con miras a que participen en las elecciones del 2024, a las que acudirían por primera vez como partido político..

También buscan preparar jóvenes de origen mexicano y de otros grupos latinos para insertarse en la política local para beneficio de estas comunidades en EE.UU.

“México nos ha ignorado de siempre y aún ahora nos limita mucho el poder participar en la vida política mexicana. Es por eso que decidimos crear un partido político, que en este momento es una asociación política nacional, registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE)”, aseguró Lucero.

“La lucha es para las próximas elecciones tener las condiciones para convertirnos en partido político y poder votar en números mayores”, afirmó y explicó que la recolección de firmas para convertir a Fuerza Migrante en partido se centrará en inmigrantes en EE.UU. y sus familias en México.

Lucero, fundador hace cuatro décadas de Casa Puebla, que brinda servicios a la comunidad latina, indicó que México no facilita que los inmigrantes puedan votar masivamente en los comicios.

Los mexicanos fuera del país votaron por primera vez en 2006 en las elecciones presidenciales, que ganó Felipe Calderón.

“El voto ahora nos atrasa porque tenemos que hacerlo por correo, es tedioso y en vez de votar en números grandes, es reducido”, señaló y destacó que durante décadas la comunidad ha pedido que se cree un distrito electoral que cubra a los inmigrantes mexicanos en EE.UU. y poder votar electrónicamente.

“Somos un país fuera de México”, argumentó.

Fuerza Migrante quiere aumentar la participación de votantes en las elecciones mexicanas, “que en lugar de votar 100.000, que se anticipa lo hagan en estas elecciones, que sean 4 o 5 millones de residentes en EE.UU.”.

De acuerdo con datos del INE, recibieron 674.111 solicitudes de trámites para credenciales para votar desde el exterior, de las que han entregado 521.735, pero se calcula que 150.000 mexicanos votarán desde el exterior en los comicios del 1 de julio.

De acuerdo con Lucero, Fuerza Migrante busca promover y vigilar que se cumplan los derechos e intereses de los inmigrantes mexicanos en EE.UU., ante las autoridades estadounidenses y mexicanas, así como el de sus familias en México.

“En México no tenemos las condiciones para regresar, no podemos incidir en la política y en EE.UU. lo que nadie ignora es el ambiente antiinmigrante que ha existido. Debemos de hacernos más fuertes aquí, llegar a una agenda más mexicana y latina para defender nuestras comunidades”, argumentó.

Destacó que pese a que los mexicanos en el exterior aportan una gran cantidad en remesas (28,8 millones de dólares en el 2017) “y que la cantidad de votantes que podamos aportar son suficientes para decidir una elección, el Gobierno de México ha optado por cerrarnos las puertas”.

Destacó que pese a que como asociación podrían apoyar candidatos para los comicios de julio, han optado por no hacerlo “para que no nos ubiquen cerca de ningún partido”.

“Queremos un partido donde podamos aportar candidatos y estamos apostando por los jóvenes”, aseguró.

