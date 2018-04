The Weeknd abre el Coachella con Los Ángeles Azules como embajadores latinos

Indio (CA), 14 abr (EFEUSA).- La estrella del R&B The Weeknd dio este viernes el pistoletazo de salida al Festival de Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo y en el que Los Ángeles Azules hicieron de sorprendentes embajadores latinos con su cumbia popular y festiva.

El Empire Polo Club de Indio, una ciudad situada a unos 200 kilómetros al este de Los Ángeles, abrió sus puertas a decenas de miles de jóvenes para un festival que acogerá la misma programación en dos fines de semanas seguidos: del 13 al 15 de abril y del 20 al 22.

Con su nombre en mayúsculas en el cartel del Coachella al mismo nivel que Beyoncé, estrella de este sábado, y Eminem, máximo protagonista del domingo, el canadiense The Weeknd ocupó el viernes el escenario principal para demostrar por qué a sus 28 años es uno de los cantantes más populares en la música negra actual.

Con el EP “My Dear Melancholy,” publicado hace unas pocas semanas, The Weeknd se ganó al público del festival californiano gracias a un concierto potente y vistoso, con la escultura de una enorme cabeza recostada sobre las tablas, e impulsado por grandes éxitos como “Can’t Feel My Face”, “I Feel it Coming” o “Earned It”.

En una edición del Coachella con muy poco rock, en franca retirada ante la arrolladora popularidad del rap y del R&B, el recital de The War on Drugs fue todo un consuelo para los amantes insobornables de las guitarras.

A ratos épicos y a ratos brumosos, los de Philadelphia bordaron canciones como “An Ocean in Between the Waves” o “Holding On” mientras el sol se escondía tras las palmeras del desierto californiano.

Con un pie en los años 80 y otro en el siglo XXI, una muy convincente St. Vincent ofreció una actuación excitante que habría contado con el visto bueno de magos del eclecticismo como Prince.

Rock, pop y electrónica se dieron la mano de manera agitada en la presentación de St. Vincent, que de su último disco, “Masseduction” (2017), rescató temas como “New York”.

La jornada inaugural de Coachella apostó por veteranos sobradamente contrastados como el francés Jean-Michel Jarre, un auténtico pionero de la música electrónica.

Pero también hubo espacio para talentos emergentes como SZA, promesa del R&B que se las arregló sin grandes problemas para llenar el escenario principal del festival gracias a su aplaudido disco “Ctrl” (2017); y para Perfume Genius, que brilló con luz propia en una de las actuaciones más expresivas y teatrales de la noche.

Y aunque su turno llegó a primera hora de la tarde, el triunfal concierto de Los Ángeles Azules promete ser una de las grandes historias de este Coachella: la de un grupo mexicano que hace más de treinta años surgió en el barrio humilde de Iztapalapa, en la Ciudad de México, y que este viernes hizo bailar y gritar a “hipsters” de California y de medio planeta con su cumbia bailonga, sabrosa y callejera.

“De Iztapalapa para el mundo”, gritó la legendaria banda en cuanto pisó el escenario principal del Coachella, al que acudieron cientos de seguidores, la gran mayoría de ellos latinos, para disfrutar de canciones como “El listón de tu pelo” o “Cómo te voy a olvidar”.

La familia Mejía, que compone Los Ángeles Azules, invitó además a subirse con ellos a sus compatriotas Kinky y Jay de la Cueva para que se unieran a la gran fiesta de la cumbia en Coachella.

Los mexicanos no fueron el único nombre latino destacado del primer día de este evento ya que Kali Uchis, cantante que nació en Colombia y que luego se mudó a Estados Unidos, presentó sus credenciales como futura figura del R&B y desveló hoy su disco debut, “Isolation”, que se editó la semana pasada.

Beyoncé, que canceló en 2017 su actuación en el festival a última hora por estar embarazada, será el gran reclamo de la jornada de hoy sábado en Coachella, en cuya programación también sobresalen artistas como David Byrne, HAIM, Tyler the Creator o Fleet Foxes.