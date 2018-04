Lenny Kravitz asegura que “el rock no está muriendo” y volverá con fuerza

México (EFE).- El músico estadounidense Lenny Kravitz aseguró que “el rock no está muriendo” y que en la música todo es cuestión de “ciclos”, por lo que pronosticó que en unos años este género volverá con fuerza.

En una rueda de prensa celebrada en Ciudad de México, donde el próximo viernes arrancará su “Raise Vibration World Tour”, el cantante dijo que el rock no está siendo promocionado tanto en estos momentos ni “suena en la radio como antes”.

No obstante, agregó, en la industria existen “ciclos que se repiten”, ya sea con el pop, el hip-hop o cualquier otro estilo musical.

Por eso, “en los próximos años (el rock) volverá a ser una fuerza dominante en la música, estoy seguro”, aseveró el artista, quien mencionó que al día de hoy están apareciendo bandas jóvenes que avivan el género.

El intérprete habló brevemente sobre cómo ha sido su proceso de composición de los temas que aparecerán en “Raise Vibration”, su próximo disco de estudio, que saldrá a la venta en otoño.

Reconoció que no se sienta a escribir con un horario fijo, sino que espera hasta que “escucha algo” en su interior.

“(Para esta nueva producción) normalmente me despertaba entre las tres y cinco de la mañana con esas canciones en la cabeza”, sostuvo, y añadió que algunas de ellas le venían “casi completas” y con otras le aparecía meramente un “marco de trabajo” que tenía que llenar.

“Me gusta esperar hasta que reciba algo. Creo que es la manera más pura de trabajar”, sentenció.

Al preguntársele su opinión sobre el futuro de la música, Kravitz contestó que es algo difícil de saber porque está en constante cambio, aunque aventuró que seguirá la tendencia de que “el artista pueda contactar directamente con el público”.

“Muchos de los artistas o estrellas que hoy son famosos lo son por el mundo online. Y creo que va a seguir en esa dirección”, abundó el cantante, quien considera que esto es “completamente diferente” a lo que encontró él cuando irrumpió en la industria hace 30 años.

Respecto a sus influencias, mencionó a aquellos artistas que han sido clave para él como James Brown y Marvin Gaye, y apuntó que todavía sigue aprendiendo y que pretende hacerlo hasta su “último aliento”.

“La mejor educación musical que recibí fue escuchando discos” y más tarde “yendo a conciertos”, refirió.

Kravitz, quien también pasará por Monterrey y Guadalajara durante su estancia en México, señaló que en el país latinoamericano están “algunas de las personas más cálidas” que ha conocido.

Consideró que la actuación que realizó en el Estadio Azteca en 2002 -la única en México- fue “una de las experiencias más alucinantes” de su vida, y expresó su voluntad de incluir al país en su agenda con más regularidad.

Asimismo, dijo que para los días que quedan hasta su concierto en el Arena Ciudad de México planea, además de prepararse para la cita, “ver qué está pasando en la ciudad”, tras lo cual los reporteros le hicieron sugerencias como visitar las Pirámides de Teotihuacan o el Bosque de Chapultepec.

“Veo que tengo gente con ganas de llevarme a sitios, genial”, bromeó el cantante.

Related