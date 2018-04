Mariah Carey revela que sufre un trastorno bipolar

Los Ángeles, 11 abr (EFEUSA).- La cantante Mariah Carey reveló hoy que sufre un trastorno bipolar que le fue diagnosticado en 2001 y que no ha querido hacer público hasta ahora porque se negaba a admitir la enfermedad.

En una entrevista con la publicación especializada People, Carey señala que decidió dar el paso y hablar sin tapujos sobre su problema tras años de vivir “con el miedo permanente” de que alguien destapara su caso.

“Era una carga demasiado pesada y simplemente ya no podía más”, dijo la célebre cantante. “Busqué y recibí tratamiento, me rodeé de gente positiva en mi vida y volví a hacer lo que amo: escribir canciones y hacer música”, agregó.

Carey explicó que sigue acudiendo a terapia y tomando medicación para tratar la enfermedad, que le lleva a sufrir periodos de depresión e hipomanía, una variante del trastorno bipolar que puede causar hiperactividad, irritabilidad e insomnio.

La cantante reveló que recibió el diagnóstico en 2001 cuando fue hospitalizada por una crisis nerviosa, aunque en realidad ella siempre pensó que el problema era un “severo desorden del sueño”.

“Llegó un momento en que me topé con un muro. Mis episodios de depresión se caracterizaban por una baja energía en mi cuerpo. Me sentía muy sola y triste, incluso culpable de que no estaba haciendo lo que debía para mi carrera”, manifestó.

Ahora la cantante está trabajando en su siguiente disco de estudio.

“Espero que podemos llegar a un punto en el que hablar de la enfermedad no sea un estigma para quienes la sufren en silencio”, apuntó Carey. “Te puede aislar de forma increíble. No tiene por qué definirte y me niego a permitir que me defina o me controle”, agregó.

Related