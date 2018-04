Cúpula empresarial mexicana confía en cierre de TLCAN pero con “líneas rojas”

México, 10 abr (EFE).- La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está en un “escenario de cierre” pero no a “cualquier costo”, pues hay “líneas rojas” para México como la cláusula “sunset”, dijo hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

“Estamos en un escenario de cierre, que significa la oportunidad de cerrar, no la certeza de que vayamos a cerrar. Y esto tiene dos dimensiones, la dimensión técnica y la dimensión política, pero para haber cierre tiene que haber libertad y flexibilización por parte de Estados Unidos”, apuntó Castañón en rueda de prensa.

Explicó que para México y sus empresarios hay “líneas rojas” como la cláusula “sunset” propuesta por Estados Unidos, que obligaría a revisar el convenio cada cierto tiempo y daría la posibilidad de salir de él, o la estacionalidad en productos agroalimentarios.

Explicó que se siguen debatiendo posibilidades sobre la reglas de origen del sector automotriz, para definir el porcentaje regional y estadounidense en los productos de este sector.

Asimismo, celebró que las partes negociadoras en la modernización de este convenio vigente desde 1994 entre México, Estados Unidos y Canadá esté en “ronda permanente”, como dijo este lunes el ministro de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo.

El CCE acompaña al equipo negociador mexicano en Washington, explicó.

Dijo que hay mesas con avances de 80 % o 90 %, y otras como la laboral que están “muy ligadas” a la culminación de otros capítulos, como el automotriz.

“Sí existe un escenario que nos permita llegar a acuerdo a más tardar la primera semana de mayo, y no coincidimos con voces que piden que se detenga la negociación”, apuntó Castañón, quien no obstante remarcó que no se debe negociar “a cualquier costo”.

“No aceptamos un acuerdo que sacrifique empleos generados o futuros”, apuntaló.

Sobre el capítulo laboral, que también está negociándose y podría implicar subidas salariales en México, el representante del CCE recordó que los sueldos en las empresas exportadoras son 30 % mayores al promedio.

Este lunes, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que encabeza las encuestas rumbo a las presidenciales del 1 de julio, dijo “coincidir” con el presidente estadounidense, Donald Trump, en esta necesidad de subir los sueldos de los mexicanos.

“Los salarios no pueden aumentarse por decreto, porque generan inflación”, señaló Castañón de manera contundente.

Y agregó: “La conversación sobre salarios en el acuerdo de libre comercio tiene que ir en el sentido del respeto a la asimetría económica. (De lo contrario) sería distorsionador de los mercados y no sería sustentable en el tiempo”.

Consideró que la manera de lograr mejores salarios es con empleos más competitivos y tecnológicos.

Finalmente, calificó de “lamentable” la decisión de Trump de no acudir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará esta semana en Perú.

Dijo que este viaje habría servido para que Trump acercara posturas con América Latina y mostrara su interés en establecer vínculos comerciales con la región.

Related