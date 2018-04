Telemundo estrena una sede global de 500.000 pies cuadrados y 250 millones

Miami, 9 abr (EFEUSA).- La cadena hispana Telemundo inauguró hoy en Miami su nueva sede central, un edificio inteligente de casi 500.000 pies cuadrados diseñado para concentrar la producción y transmisión de contenidos tanto informativos como de entretenimiento.

Con una inversión de 250 millones de dólares, Telemundo Center, el cuartel general de NBCU Telemundo Enterprises, va a ser “el centro del mundo hispano”, dijo César Conde, presidente de la empresa, en la ceremonia de inauguración.

Conde, en presencia de autoridades como el vicegobernador de Florida, Carlos López-Cantera, y el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, destacó que “gracias al sacrificio, trabajo y esfuerzo de millones de hispanos a través de muchas décadas somos una fuerza cultural, política y económica”.

Hasta el punto que “el éxito de Estados Unidos está directamente ligado al éxito de la comunidad hispana”, subrayó Conde.

La ceremonia, a la que asistieron congresistas, políticos y muchas de las estrellas de Telemundo, tuvo lugar en el Atrio, un impresionante espacio de 45 pies de altura y 8.600 pies cuadrados de superficie al que dan las galerías de las tres plantas del edificio.

Aparte del diseño vanguardista, los espaciosos ambientes de trabajo, la iluminación 100 % LED, la falta de ruidos y un aire acondicionado “inteligente”, llama la atención que no haya un solo teléfono en los escritorios ni tampoco una sola papelera y que los archivadores casi brillen por su ausencia.

Alfredo Richard, vicepresidente senior de Comunicaciones Corporativas de NBCUniversal Telemundo Enterprises, explicó a Efe que se le ha facilitado un teléfono móvil inteligente a cada una de los 1.200 personas que van a trabajar por ahora en Telemundo Center.

En cuanto a la falta de papeleras y de archivadores la razón es muy simple: el edificio está diseñado para alterar lo menos posible el medio ambiente y el uso de papel se evita a toda costa.

La sede global de Telemundo, cuya empresa matriz es Comcast/NBcUniversal, tiene capacidad para 1.500 trabajadores y los estacionamientos pueden albergar hasta 1.100 vehículos.

La superficie total del terreno, situado al costado de una de las autopistas de Miami, mide 21 acres y la construida es de 476.000 pies cuadrados, lo que equivale a siete campos de fútbol.

Para delimitar un espacio tan grande se decidió darles a las distintas zonas nombres de países en razón de que en la plantilla hay trabajadores de 20 orígenes o nacionalidades hispanas.

Así no es raro que en Telemundo Center se diga “nos vemos a tal hora en República Dominicana”, “te esperan en España” o “por la tarde habrá reunión en México”.

Telemundo Center está abierto 24 horas al día y 7 días a la semana y tiene capacidad para producir aproximadamente 3.000 horas de contenido original al año.

La cadena se propone emitir este año más de 500 horas de programación relacionada con el Campeonato del Mundo a través de la Red Telemundo y el canal de cable Universo, que tienen programado transmitir 56 y 8 partidos de fútbol, respectivamente.

Además, en la plataforma digital Telemundo Deportes estarán disponibles en “streaming” más de un millar de horas de contenido original sobre el Mundial de Rusia.

En la nueva sede los directivos son los únicos con espacios propios. El resto del personal no tiene lugares fijos, “flota” por los distintos lugares disponibles, según Richard, que hizo de guía para Efe en un recorrido por las nuevas instalaciones.

En los escritorios no hay PCs, solo pantalla. Cada empleado se conecta con su dispositivo a la red Wifi que hay en todo el edificio. Las comunicaciones internas se realizan a través de una aplicación propia.

Ocultos a la vista hay 22 millas de cables eléctricos y más de 70.000 hebras individuales de fibra óptica.

En todo el edificio hay más de 300 espacios de trabajo de siete tipos diferentes y más de 60 salas de reuniones.

Antes de cortar la cinta inaugural junto a Sreve Burke, responsable jefe ejecutivo de NBCUniversal, y David Cohen, vicepresidente ejecutivo senior de Comcast, accionista de NBC, Conde dijo que “innovación, colaboración y transparencia” marcan este lugar diseñado para “el trabajo del futuro”.

Los 13 estudios de Telemundo Center, que ocupan un espacio en forma de “u” en la planta baja del edificio, al igual que los dos laboratorios digitales, son altamente flexibles.

Los más grandes están dedicados a las producciones de ficción y los de menos espacio a programas y a “shows” con audiencia.

El personal cuenta además con un restaurante, un café, cuatro “salas de bienestar” para meditación, lactancia, masajes, yoga o consultas médicas, un establecimiento de limpieza de ropa en seco, espacios de entrenamiento, sala de juegos y lavadero de autos, entre otras comodidades.

Aunque su público principal son los 58 millones de hispanos de Estados Unidos y los habitantes de Puerto Rico, Telemundo Internacional es el segundo distribuidor mundial de contenidos en español, que llegan a más de 120 países.

