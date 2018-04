La mexicana Issa López rodará “Three Sundays”, su primera película en inglés

Los Ángeles, 6 abr (EFEUSA).- La mexicana Issa López rodará el drama “Three Sundays”, su primera película en inglés, de la mano de Paramount Players, una división del estudio Paramount, informó hoy la edición digital de The Hollywood Reporter.

López, cuya cinta de terror “Tigers Are Not Afraid” obtuvo grandes alabanzas en el Fantastic Fest del año pasado, se encargará de escribir el guion y dirigir el proyecto. Además, ejercerá como productora junto a Jon Levin.

La cinta girará en torno a una historia de amor que se inicia en los ambientes de la danza latina en Los Ángeles (California) a finales de la década de 1970.

El filme, sostiene la publicación, tendrá un tono similar al del musical “Saturday Night Fever”, el clásico protagonizado por John Travolta, y estará protagonizado por personajes de herencia latina e italiana.

López ha dirigido cuatro de sus propios guiones, siendo la comedia “Todo mal” el último de ellos.

“Tigers Are Not Afraid” se estrenó en el certamen Fantastic Fest y le deparó a la cineasta el premio a la mejor dirección de terror.

La historia, un oscuro cuento de hadas sobre fantasmas que acechan a los niños que sobreviven al narcotráfico en México, logró elogios de artistas como Stephen King y cineastas como Guillermo del Toro, que se ha comprometido a trabajar con ella en el futuro.

