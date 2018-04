Milan e Inter firman tablas

Roma, 4 abr (EFE).- El Milan y el Inter empataron 0-0 este miércoles en el derbi milanés correspondiente a la vigésima séptima jornada de la Serie A (Primera División), lo que dejó inalterados los equilibrios en la pugna por la zona europea de la tabla.

Ambos equipos pagaron su falta de pegada en un derbi intenso y el Inter se quedó cuarto, con 59 puntos, mientras que el Milan no logró recortar distancias con la zona “Champions” y se quedó sexto, con 51 unidades.

Era el derbi número 168 entre el Milan y el Inter y los dos equipos se midieron en un San Siro completamente lleno, con más de 78.000 espectadores en las gradas, pese a que el encuentro empezara en horario todavía de trabajo.

El Inter empezó con más agresividad aunque fue el Milan quien rozó el gol de la ventaja en el minuto 22, cuando el meta esloveno Samir Handanovic realizó una determinante intervención para despejar un cabezazo a bocajarro de Leonardo Bonucci.

Tras salvarse de esa gran oportunidad, el Inter acarició la ventaja en el 38 cuando el argentino Mauro Icardi vio como la VAR le anulaba el gol de la ventaja por una posición de fuera de juego de pocos centímetros.

La reanudación también se jugó con ritmos muy altos y el Inter rozó de nuevo el gol con un centro del croata Ivan Perisic que se estrelló contra el larguero y con Icardi, que falló en rematar un centro de Antonio Candreva desde posición muy favorable.

Fue un choque de ida y vuelta en la segunda mitad, con el Milan que perdonó una buena oportunidad con el italiano Patrick Cutrone, que falló en un mano a mano con Handanovic, e Icardi, que no tuvo su habitual acierto goleador.

En el tiempo añadido, los “rossoneri” fallaron otra gran oportunidad con el croata Nikola Kalinic, que no supo dar fuerza a su cabezazo tras un gran centro del español Jesús Fernández Sáez “Suso” y poco después, en la otra área, fue Icardi quien falló el balón del partido.

El portugués Joao Cancelo centró desde la banda derecha y el argentino llegó con un segundo de retraso y no logró empujar el balón entre las mallas ante un ya batido Gianluigi Donnarumma.

En los otros choque jugados este miércoles, prestación autoritaria para el Torino, que sumó su segunda victoria consecutiva al derrotar con un contundente 4-1 al modesto Crotone, gracias a un triplete de Andrea Belotti y un tanto del español Iago Falque, que también dio una asistencia.

En Verona, el Sassuolo salvó un preciado punto (1-1) en el campo del Chievo, al empatar un gol de Emanuele Giaccherini gracias a una diana en el 95 del joven Francesco Cassata, de 20 años, cuando los visitantes jugaban además con nueve hombres contra once.

En el encuentro que abrió el programa de este miércoles, el colista Benevento goleó 3-0 al Hellas Verona, en un encuentro decidido por un doblete del malí Cheick Diabaté y un gol de Gaetano Letizia.

Related