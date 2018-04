Falta de consecuencias para acosador, mayor preocupación sobre acoso

Washington, 4 abr (EFEUSA).- La falta de consecuencias para los hombres que cometen acoso sexual en el lugar de trabajo es la mayor preocupación entre los estadounidenses, según un estudio publicado hoy por el Pew Researh Center.

El 50 % de la población del país considera que el hecho de que los hombres puedan salirse con la suya es un gran problema dentro de este ámbito, mientas que el 35 cree que es algo menor y el 14 ni siquiera lo ve un problema.

Los encuestados se mostraron, además, mucho más preocupados por esta cuestión que por que los hombres acusados sean despedidos antes de que se averigüen todos los hechos relacionados con el caso, algo que el 34 % valoró como un gran problema.

El segundo aspecto que más inquieta a los estadounidenses es que las mujeres víctimas de acoso sexual no sean creídas en sus denuncias, algo que para el 46 % constituye un gran problema y para el 39 un problema menor.

Las falsas denuncias de acoso o abuso por parte de las mujeres son consideradas por el 31 % de la población como un gran problema y por el 45 como una cuestión de índole menor; para el 22 % no supone un problema.

Estas cuestiones son vistas de manera muy diferente entre liberales y conservadores.

Entre los primeros, el 62 por ciento cree que el hecho de que los hombres se salgan con la suya supone un gran problema, al igual que el hecho de que no se dé veracidad a las acusaciones -para el 60 %-.

Estas cifras caen significativamente entre los republicanos, de los que solo el 33 % ve un gran problema en que los hombres salgan indemnes y el 28 en que las mujeres no sean creídas.

También existe una brecha entre hombres y mujeres, ya que el 52 % de ellas dice que es un gran problema que no se crea a las víctimas, por el 39 % de los hombres.

Mientras que el 55 % de las mujeres cree que es un problema destacado la falta de consecuencias sobre los acosadores, solo el 44 % de los hombres lo cree así.

El estudio es fruto de entrevistas realizadas a 6.251 adultos entre el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2018 y tiene un márgen de error de 1,9 puntos, según informó el propio centro.

Este se produjo en un contexto en el que en los últimos meses se han sucedido dimisiones y ceses de destacadas figuras motivados por acosos y abusos sexuales a mujeres en ámbitos como la política, el cine o los medios de comunicación.

Precisamente, para más de la mitad -el 51 %- de los encuestados la campaña generada a raíz de estos casos -#MeToo o “Yo también”- y los avances en la materia han dificultado a los hombres la interacción con las mujeres en el lugar de trabajo.

Para el 36 %, ésta situación no ha supuesto una diferencia sustancial.

Sobre las oportunidades que deriven de la campaña contra el acoso, el 51 % piensa que no habrá mucha diferencia en el futuro, mientras que el 28 % opina diametralmente lo opuesto y el 20 cree que tendrán menos oportunidades.

El sondeo también recoge que el 59 % de las mujeres encuestadas dicen haber sufrido insinuaciones sexuales no buscadas y acoso, físico o verbal; de éstas, el 55 % reconoce que esto había sucedido tanto en el trabajo como fuera de este.

Entre los hombres, el 27 % expresa haber sido víctima de alguna de estas situaciones.

