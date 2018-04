USA otorga un documento de viaje de refugiados al cantante venezolano Nacho

Miami, 3 abr (EFEUSA).- El cantante venezolano Nacho, que se ha mostrado en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, recibió un documento de viaje para refugiados por parte de Estados Unidos, después de fracasar en sus esfuerzos para renovar su pasaporte en Venezuela, anunció hoy el músico a través de las redes sociales.

“Avísenle al infame personaje del Gobierno que controla la identidad de todos los venezolanos en el Saime (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) que lo que él no me dio en Venezuela, me lo dio el Gobierno de los Estados Unidos”, explica el cantautor en Instagram.

“Mírenlo que no tiene ni un sellito”, agrega Nacho mientras enseña las páginas del documento en un video que publicó en la función de contenido efímero de Instagram, Stories, y que fue reproducido en la cuenta del programa de la cadena Univision “El Gordo y la Flaca”.

“Mañana lo voy a usar por primera vez”, agrega el artista, que tiene en su agenda un viaje por América Latina para promover el remix de su tema “No te vas”, con la colaboración de Wisin y Noriel.

El músico, crítico con el Gobierno de su país, se quedó varado en Venezuela por varias semanas a finales del año pasado después de fracasar en sus esfuerzos para renovar su pasaporte venezolano, que estaba vencido.

Finalmente el exintegrante del dúo Chyno y Nacho consiguió salir de su país a través de Colombia y se trasladó a Miami, donde vive con su mujer, nacida en EE.UU.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés) emite documentos de viaje de refugiados a personas con estatuto de refugiado o de asilo y a residentes permanentes legales que obtuvieron sus permisos (“green cards”) en función de su estado de refugiado o asilado.

La falta de pasaportes es una de las dificultades más que sufren los venezolanos. En los últimos meses, el Gobierno ha anulado los documentos migratorios de políticos, periodistas y artistas opositores, entre los que se encuentra Nacho, que participó el año pasado en las marchas contra el Gobierno de Maduro.

Related