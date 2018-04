KELMITT ESTRENA SU NUEVO SENCILLO Y VIDEO MUSICAL JUNTO A DARELL

Miami (Carbon Fiber Music – News) – KELMITT estrena su tercer sencillo promocional, “NO ME VUELVO A ENAMORAR”. El tema cuenta con la participación del también emergente artista puertorriqueño, Darell. Su sello discográfico, CARBON FIBER MUSIC, continúa su enfoque en el desarrollo internacional del artista, ahora con un tema de desamor que como la letra dice, “ya no me vuelvo a enamorar, ahora con todas yo quiero jugar. La última vez me fue tan mal, que estoy seguro que no me vuelve a pasar”.

Tras crear una anticipada espera en sus redes sociales, “No Me Vuelvo a Enamorar” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, además de presentar el video oficial vía YouTube.

A través de una colorida campaña digital, los artistas han podido generar una gran expectativa a nivel internacional.

“No Me Vuelvo a Enamorar” fue rodado en la ciudad de Miami bajo la dirección de FrameXGod. La canción fue producida por Lil Geniuz.

Y es que hace pocos meses atrás Kelmitt impresionó con el éxito instantáneo de su tema debut, “Recuerdos”, el cual actualmente cuenta con millones de streams y más de 35 millones de reproducciones en YouTube. El mismo, fue procedido por “Somos Diferentes”.