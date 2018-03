“Buen momento” de la música latina se verá reflejado en conferencia Billboard

Miami, 29 mar (EFE).- La directora ejecutiva de Contenido y Programación Latina de Billboard, Leila Cobo, cree que después de lo sucedido con el “Despacito” de Luis Fonsi y Justin Bieber se van a ver muchos más ejemplos de colaboración entre artistas latinos y de otro origen, pero advierte que esa fórmula no es garantía de éxito.

“El truco es encontrar el mix correcto. No solo con poner a alguien a cantar en inglés por encima se logra algo bueno”, afirma en una entrevista con Efe con motivo de la próxima Conferencia Billboard de la Música Latina.

Artistas, productores, técnicos y ejecutivos de la industria discográfica participarán del 23 al 26 de abril en la vigésima edición de la Conferencia en Las Vegas (Nevada), donde tendrá lugar también el último día la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina, que organiza y transmite Telemundo.

El “buen momento” por el que pasa la música latina, especialmente el género urbano, se va a ver reflejado en la conferencia, pero también se busca “mirar hacia delante” y que “vaya gente que normalmente no va”.

“Estamos viendo que gente que no prestaba atención a la música latina se la está prestando”, dice para destacar la importancia del fenómeno “Despacito” y las abrumadoras cifras que lo acompañan.

Cobo, que está al frente de la conferencia, señala que son muchas las novedades desde el lugar, pues es la primera vez que la capital de los casinos es sede, hasta que por primera vez se van a vender entradas para asistir a la gala de la entrega de los premios.

“Hay mucho interés y el lugar (el Mandalay Bay Events Center) es mucho más grande” que el que hasta ahora acogió la entrega de premios en Miami, subraya.

Según Cobo, estaba decidido que en 2018 la conferencia y los premios iban a ser en Puerto Rico, pero debido al impacto del huracán María se cambió por Las Vegas y no está determinado que en 2019 la sede vaya a ser de nuevo la ciudad de Nevada.

Cobo considera “especial” por muchas razones “Despacito”, que, recuerda, “era un hit latino” antes de que el ídolo canadiense Justin Bieber hiciese una versión junto a su creador, el puertorriqueño Luis Fonsi, quien ahora se ha aliado con Demi Lovato en “Échame a mi la culpa”.

Sin embargo, no tiene reparos en decir que sin Bieber, “Despacito” no hubiera llegado a ser el “megahit” que ha sido.

El éxito internacional de la música latina en la actualidad, para ella comparable al vivido a partir de 1999 con Shakira y Ricky Martin, es producto de una “tormenta perfecta”.

Cobo destaca que el hecho de que la mayor parte de la música latina que más se escucha sea bailable, que solo importe moverse a su ritmo y no el idioma, la hace “supremamente popular”, y a eso le agrega en su radiografía que hoy en día la música es más accesible que nunca gracias a las plataformas de “streaming”.

“Además, los vídeos de YouTube son muy importantes. Estos vídeos latinos los está viendo muchísima gente”, dice.

Muchos artistas latinos “eran grandes pero nadie lo sabía” hasta que aparecieron estas herramientas, subraya.

Cobo no cree como algunos que haya una homogeneización en la música latina. Admite que hay “muchas canciones que suenan parecidas” pero también hay otras que “suenan distintas”.

“La tendencia en la música latina es a todo lo urbano y las canciones de ese género suenan iguales, eso es inevitable. Siempre hay algo que domina”, pero hay otros sonidos también, dice Cobo.

Todos estos asuntos y muchos más se tratarán en la Conferencia Billboard de la Música Latina en las Vegas.

La importancia del vídeo, que antes era un apoyo de marketing y hoy es “como se está vendiendo la canción”, es uno de los puntos claves de un programa que incluye muchos paneles con artistas.

Queremos que esos paneles sean cada vez más innovadores, dice Cobo, quien pone el ejemplo del colombiano Ozuna, quien va a mostrar en vivo junto a dos productores como arma una canción.

Maluma, Maná y Bad Bunny participarán en conversaciones en público bajo el formato Pregunta/respuesta, y habrá un panel sobre la falta de mujeres en puestos de importancia en la industria e “incluso de artistas”, dice Cobo, que es de origen colombiano y resalta el nivel actual de la música en Colombia.

Este año los artistas con más nominaciones a los Billboard latinos son el reguetonero J Balvin y la cantautora Shakira, ambos colombianos, con 12 nominaciones cada uno.

“Colombia es un país supermusical”, pero es en los últimos diez años que se ha creado una infraestructura de negocio que ha facilitado esta explosión de artistas exitosos, destaca.

