Uber no renovará su permiso en California para pruebas con coches autónomos

Los Ángeles (EFEUSA) .- La compañía de transporte Uber no renovará su permiso en California para poder hacer pruebas con autos autónomos, una decisión que llega apenas una semana después de que una mujer muriera atropellada por uno de estos coches en la ciudad de Tempe (Arizona).

Un portavoz de la compañía, según declaraciones recogidas por medios locales, registro que tras el suceso ocurrido el pasado 18 de marzo Uber decidió suspender todas sus operaciones con vehículos autónomos, “incluidas las de California”.

“Dado esto, decidimos no volver a solicitar un permiso del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) con el conocimiento de que nuestros vehículos autónomos no funcionan en las vías públicas en el futuro inmediato”, añadió.

El permiso real con el que contaba Uber para sus pruebas en California expira el sábado 31 de marzo.

La decisión de Uber en California se conoce un día después de que el gobernador de Arizona, Doug Ducey, suspendiera las operaciones de los vehículos autónomos de Uber en este estado.

“La policía de Tempe dio a conocer el incidente del video. El vídeo me pareció perturbador y molesto y plantea muchas preguntas sobre la posibilidad de que Uber continúe operando en Arizona”, detalló Ducey, quien señaló que el suceso se debió a una ” falla incuestionable “.

Elaine Herzberg, de 49 años, caminaba por la noche fuera de un paso de peatones cuando llegaba al Volvo XC90 que iba en modo autónomo.

La víctima falleció durante horas después y se convirtió en la primera persona muerta atropellada por un vehículo sin conductor.

