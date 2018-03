Iowa escoge cinco ciudades para primeros dispensarios de marihuana medicinal

Denver (EFEUSA).- El Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) seleccionó cinco ciudades en las que próximamente comenzarán a funcionar los primeros dispensarios de marihuana medicinal en el marco de una ley aprobada el año pasado que regula la posesión, uso y transporte de esa sustancia.

La Oficina de Cannabidiol Médico, dependiente del IDPH, optó por Council Bluffs, Davenport, Waterloo, Windsor Heights y Sioux City para las primeras licencias de marihuana medicinal, que estarán a cargo de tres compañías distintas.

La capital estatal, Des Moines, quedó excluida de la lista, de la que tampoco forman parte populosas ciudades como Iowa City y Cedar Rapids.

Las licencias sólo permiten la distribución de cannabidiol (CBD), el principal componente de la planta de cannabis, que no es psicoactivo y que ya se usa en ciertas aplicaciones medicinales en Iowa desde 2014.

El producto sólo puede usarse en forma de crema o de aceite y con menos del 3 % de TCH, el ingrediente activo de la marihuana.

Además, el producto no puede fumarse y sólo puede ser administrado a pacientes con ciertas enfermedades (epilepsia, cáncer, esclerosis múltiple, sida o enfermedades terminales con dolor intratable y menos de un año de expectativa de vida, entre otras), y sólo si un especialista médico recomienda ese tratamiento.

El producto sólo puede comprarse a MedPharm Iowa LLC, de Des Moines, seleccionada en 2017 por el IDPH como la primera empresa en este estado con licencia para cultivar y producir marihuana medicinal.

MedPharm recién ahora está construyendo la planta de elaboración de sus productos, que no podrán salir a la venta antes del 1 de diciembre próximo.

A la vez, MedPharm (parte de Kenim Industries) inició una campaña para que la legislatura local apruebe leyes que permitan el uso de marihuana médica para enfermedades no incluidas en la lista actual y un aumento de la cantidad de TCH en los productos medicinales.

En unas declaraciones preparadas distribuidas a los medios locales, Lucas Nelson, gerente general de servicios externos de Kemin, indicó que se necesitarían unos 12.000 pacientes de marihuana medicinal en Iowa para que exista “un mercado robusto” en ese estado.

La compañía cree que este año sólo se llegará a la mitad de esa cifra.

Cabe mencionar que, según IDPH, hasta mediados de este mes sólo se habían registrado 243 pacientes (pagando 100 dólares cada uno) para obtener las tarjetas para comprar marihuana medicinal. Y 73 interesados se registraron para vender ese tipo de marihuana (pagando 25 dólares cada uno).

Para cumplir con las leyes vigentes, los dispensarios implementarán estrictas medidas de seguridad y privacidad.

“Probablemente se parecerán a una combinación de farmacia y consultorio médico”, sostuvo Nelson.

Related