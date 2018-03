Grynspan reivindica una Iberoamérica antiproteccionista y libre de corrupción

México (EFE).- Iberoamérica es una región que busca la integración comercial, padece corrupción pero la combate, y cree en la cooperación sur-sur, destacó la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en una entrevista.

“Esta es una región que apuesta por la integración inteligente al mundo, y no por el proteccionismo”, dijo la titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), de visita de trabajo a México para reunirse con el canciller Luis Videgaray y presentar el informe Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017.

La titular de la Segib celebró hoy que en la región los conflictos se manejen a través de “tribunales internacionales”, lo que permite consolidar la paz regional.

Además, la región disminuyó la pobreza y la desigualdad a medida que se abría más y más al mundo entre 2000 y 2014, y ello ha hecho que sea, en un momento de cerrazón de potencias como Estados Unidos, un ejemplo de comercio internacional.

Finalmente, Grynspan destacó que en Iberoamérica, pese a que existen racismo y xenofobia, no ha nacido un partido de extrema derecha que sustenta estos posicionamientos, lo que atribuyó a factores históricos, pues todavía se recuerdan “los tiempos de dictadura”, y culturales.

“Hemos creado redes de apoyo a estos valores y el espacio iberoamericano ha contribuido en esta dirección”, aseguró.

Prueba de la colaboración entre naciones quedó registrada en este informe presentado en México, que detalla que 1.475 iniciativas de cooperación horizontal entre los países de la región durante 2015, lo que muestra un aumento frente a las 1.395 iniciativas de un año antes.

Iberoamérica -formada por los países americanos que fueron colonias de España o Portugal, así como por estos dos países europeos junto con Andorra, es la región líder en este tipo de cooperación.

Del monto global de 2015 (1.475 iniciativas) 1.206 responden a la modalidad bilateral (entre dos países americanos) y 168 a la modalidad triangular (entre tres países, pudiendo ser uno de ellos España, Portugal, Andorra u otra nación no del sur) y 101 a la modalidad regional, según refleja el documento.

Siete países de la región (Argentina, México, Brasil, Chile, Cuba, Uruguay y Colombia) fueron los oferentes en 90 % de los casos de la modalidad bilateral.

No obstante, quedan asuntos pendientes. Grynspan explicó que en Iberoamérica existe ya un “código común” sobre cómo cuantificar la cooperación, pero ahora se tiene que ir “más a la sustancia”, evaluando los resultados y el funcionamiento con “mayor profundidad”.

Ha mejorado la institucionalidad y hay claros esfuerzos comunes para reforzar la cooperación, también a nivel civil, con miles de iniciativas que nacen de la ciudadanía.

En este contexto, una clara voluntad de cooperación podría verse entorpecida por uno de los males endémicos de la región, la corrupción.

Con todo, Grynspan aseguró que han detectado pocos casos de este tipo en los proyectos sur-sur porque, si bien “es la mejor cooperación horizontal que hay en el mundo, los montos, los programas, son muy austeros; tampoco hay cajas grandes”.

Interrogada sobre la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, por su supuestos lazos con el escándalo Odebrecht, Grynspan consideró “muy triste” que sucesos como este “separen a los ciudadanos de la política”.

Pero quiso ser positiva e indicó que la corrupción “no es nueva”, pero se acabó la tolerancia hacia ella. Además, aseguró que hoy hay instituciones que permiten un mayor control de estos casos.

“La reacción ciudadana ha permitido que no sean casos de corrupción que se puedan poner bajo la alfombra”, afirmó, y pidió que se deje trabajar a la justicia.

En el acto oficial en la sede de Cancillería, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Luis Alfonso de Alba, subrayó que el país es un gran “beneficiario” de esta cooperación regional, pero también uno de los principales “impulsores”, pues representa 17,3 % del total de proyectos de cooperación ofrecidos.

En esta visita de trabajo, Grynspan se reunió también con el canciller de México, Luis Videgaray, y realizó una comida privada con funcionarios de la SRE y responsables de cooperación de Brasil y Guatemala.

Related