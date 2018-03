Estudio vincula los patrocinios deportivos con la “comida basura”

Washington, 26 de marzo (EFEUSA) .- Tres cuartas partes de los patrocinios deportivos en Estados Unidos están relacionados con la “comida basura”, es decir, con productos alimenticios no saludables, según un estudio publicado hoy en la revista Pediatrics.

El informe revela que el 76% de los productos alimenticios que aparecen en anuncios que promueven el patrocinio de organizaciones deportivas no son sanos, mientras que el 52% de las bebidas que se muestran en sus ojos tampoco lo son.

La investigación, liderada por Marie Bragg, de la Universidad de Nueva York, se centró en las diez principales organizaciones deportivas observadas con mayor frecuencia por menores de 2 a 17 años de edad, según datos de la investigadora de mercados Nielsen.

Para llegar a estas conclusiones, los estudios demográficos anuncios que publicitaron comida y bebidas no alcohólicas en televisión, Youtube y en páginas web deportivas desde el año 2006 al 2016 y comprobación la calidad nutricional de los productos anunciados.

Entre sus hallazgos, encontrados en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), público oficial el mayor número de anuncios de “comida basura” y bebidas poco saludables, seguido de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y de la Liga Menor de Béisbol.

En anuncios de estas organizaciones y dentro del período analizado, hallaron 273 promociones comerciales que anunciaron este tipo de alimentos repetidos en 328 ocasiones, según datos del estudio.

No obstante, los investigadores no pueden determinar si las organizaciones deportivas o las empresas que producen “comida basura”.

La chocolatera Hershey, una de las empresas en el estudio, apuntó en un comunicado enviado a la cadena CNN que apoyan a las organizaciones “que permite a las atletas exhibir sus talentos y servir como modelos a seguir”.

“Los niños son vistos juntos por varias generaciones que entienden que nuestros productos son un placer. De hecho, los dulces representan una pequeña cantidad de la dieta promedio de los esta de los estadounidenses (alrededor del 2-3 % de la ingesta calórica total)”, señaló el departamento de comunicación de Hershey.

