Víctor Manuelle celebra 25 años de carrera con disco que dedica a seguidores

Nueva York, 22 mar (EFEUSA).- Víctor Manuelle celebra sus 25 años de carrera, tiempo en el que se ha convertido en una de las voces más reconocidas en la salsa, con un disco con el que rinde tributo a sus seguidores y cuenta con invitados que van desde el reguetón a la balada.

“Es más un tributo a los fanáticos. Veinticinco años no los hubiera alcanzado en mi casa. El apoyo constante del público que han hecho de lo que más me gusta mi trabajo. No todo el mundo tiene esa bendición y estoy agradecido”, dijo en entrevista con Efe.

Afirma que su nuevo proyecto “25/7”, que sale al mercado mañana y en el que sigue su línea de temas de amor y desamor, fue “bien pensado”, en el que trabajó durante dos años para seleccionar sus invitados, entre ellos Juan Luis Guerra, así como los temas con los que complace a sus fanáticos y a los jóvenes que se han sumado en el camino.

Víctor Manuelle comparte duetos con las estrellas del reguetón Bad Bunny, quien debuta en la salsa con “Mala y peligrosa”, Farruko con “Amarte duro” y Yandel con “Imaginar”, para “incluir las tendencias nuevas” de los jóvenes que se centran en los artistas urbanos, como ha hecho antes con Don Omar o Tego Calderón, entre otros.

El vídeo de “Mala y peligrosa” fue el de salsa más visto en el 2017, que a un mes de su salida ya contaba con 23 millones de visitas en su canal de Vevo.

“Siempre trato de atraerlos (a los reguetoneros) a cantar salsa para refrescar un poco el sonido de lo que estoy haciendo”, indicó el intérprete de “Dile a ella”, que también cuenta con el cantautor dominicano Juan Luis Guerra en “Quiero tiempo”, algo “con lo que venía soñando hace muchos años” y por complicadas agendas no se había logrado.

“Cuando Juan Luis me dijo ¡sí, vamos a colaborar¡ me dije y ahora qué le envío que se parezca a lo que hace, y lo lindo fue que cuando lo escuchó (‘Quiero tiempo’), me dijo ‘vamos a grabarlo'”, recordó el sonero sobre su nuevo disco, con el que confirma su compromiso con la salsa y le agrega variado sabor con sus invitados.

Otro dueto es con el “caballero de la salsa” Gilberto Santa Rosa, quien le descubrió e impulsó su carrera, y “no podía faltar en mis 25 años”, así como con el baladista y cantautor Glenn Monroig.

“Es una producción bien variada, que no pierde la esencia de lo que soy como artista, pero es bien refrescante. Creo que está completa en arreglos, letras y dirección. Es exactamente lo que quería”, asegura el artista, que viajó a Nueva York para presentar a los medios “25/7” (veinticinco años, siete días a la semana).

El “sonero de la juventud” señala además que 25 años de carrera, que le han llevado a importantes escenarios como el Carnegie Hall, Madison Square Garden o el Radio City en EE.UU, Latinoamérica o Europa, le permiten ser “atrevido” y experimentar con esos diversos sonidos y géneros, como ha hecho antes.

“Uno siempre quiere tener un éxito con un disco, pero también la confianza de esos 25 años te quita esa presión, esa duda de si gustará o no (al público). Te pones un poco más atrevido. Ya me he tomado riesgos, el público los ha aceptado y estoy dispuesto a asumir las consecuencias”, señaló.

El puertorriqueño, que compuso o es coautor de los temas de su nuevo disco, aseguró además a Efe estar complacido con una carrera, en la que ha habido altas y bajas, pero ha permanecido en el gusto popular.

“Cuando uno comienza es un joven soñador, quieres hacer tantas cosas pero no sabes si el público te va a dar la oportunidad de lograrlas. Nunca pensé que alcanzaría 25 años de carrera así que he sido un ser bendecido y estoy agradecido”, argumentó.

Señaló además a Efe que de su carrera se quedaría con todo, los buenos y los malos momentos, “porque han sido maravillosos, de aprendizaje, los atesoro y por eso los quise hacer en un disco”.

