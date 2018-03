Serena dice adiós en su retorno a Miami en un buen día para Jarry y Puig

Miami (EFE).- La exnúmero uno del mundo Serena Williams se despidió este miércoles en primera ronda del Abierto de Miami al caer ante la japonesa Naomi Osaka, en una jornada en la que ganaron el chileno Nicolás Jarry y la boricua Mónica Puig y perdieron el argentino Guido Pella y la paraguaya Verónica Cepede Royg.

La pequeña de las hermanas Williams, que recibió una invitación del torneo después de regresar al tenis activo tras estar de baja por su reciente maternidad, fue superada de principio a fin (6-3 y 6-2) por la japonesa, que el pasado fin de semana ganó en Indian Wells.

En segunda ronda, la nipona se tendrá que ver las caras con la ucraniana Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie de este Premier Mandatory.

Tan decepcionada se fue la ocho veces campeona en Miami, donde nunca había caído tan pronto, que rechazó hablar con la prensa como es habitual cada vez que la tenista estadounidense juega en el torneo que considera su “casa”, pues vive 100 kilómetros al norte de Miami.

Sin embargo, posteriormente, envío un comunicado en el que dijo que su rival jugó un “gran partido”, en el que, como en cada choque, aprendió algo nuevo.

“Espero continuar en el proceso de mi regreso progresando todos los días”, dijo Serena Williams, quien retornó al circuito WTA hace dos semanas en el torneo de Indian Wells.

Otra exnúmero uno que está en proceso de retorno tras ser madre es la búlgara Victoria Azarenka, que, sin embargo, no tuvo excesivos problemas para ganar a la estadounidense Catherine Bellis (6-3 y 6-0) y se enfrentará este jueves a la también norteamericana Madison Keys, decimocuarta cabeza de serie.

Tras el choque, Azarenka indicó que se siente mejor que en su primer torneo en meses, también en Indian Wells, y que le preocupaban los nervios, pero que una vez que se relajó y encontró su estilo de juego “pisó a fondo el acelerador y ya no aflojó”.

También en el cuadro femenino, la paraguaya Verónica Cepede Royg perdió ante la francesa Oceane Dodin (98) por 6-4, 7-6(3) y 6-3, mientras que la española Garbiñe Muguruza, tercera cabeza de serie, recibió la buena noticia de que no tendrá que jugar la segunda ronda tras el abandono de la estadounidense Amanda Anisimova.

Puig, 81 de la WTA, por su parte igualó su mejor actuación en Miami al derrotar a la australiana Samantha Stosur (45) por 6-3 y 6-4.

La oro olímpica en Río 2016 tendrá como rival en la próxima ronda a la número dos del mundo, la danesa Caroline Wozniacki, finalista el año pasado en el Premier Mandatory de Miami.

Dijo estar preparada para el “desafío” de intentar ganar a una jugadora tan “sólida” y que no da opciones a sus rivales, por lo que va a “ir a por el partido”.

En cuanto a los hombres, el chileno Nicolás Jarrys pasó a segunda ronda, donde reeditará el reciente duelo de semifinales del Abierto de Río contra el argentino Diego Schwartzman, 16 de la ATP.

Para ello, este miércoles se deshizo del británico de origen sudafricano Cameron Norrie por 7-6(3) y 6-2, en un partido en el que ganar el desempate le dio la confianza suficiente al chileno para marcar las diferencias con su rival en el parcial definitivo.

Tras el choque, Jarry dijo que ante Schwartzman deberá mostrar un juego “sólido y muy agresivo”, en el que deberá estar “muy concentrado” pues estará ante uno de los “mejores jugadores” del circuito en pista dura y que además comenzó el año “tremendamente bien”.

El también argentino Guido Pella perdió ante Mikhail Youzhny por 7-6(3) y 7-6(2) en un partido que se definió por la mayor entereza del ruso en los dos desempates y las ocasiones desaprovechadas por el bonaerense que hubieran evitado llegar a los “tie-breaks”.

El último latinoamericano que jugó este miércoles, el brasileño Rogerio Dutra Silva, que procedía de la fase de calificación, fue eliminado por el francés Jeremy Chardy, que le venció por 6-3 y 7-6(2).

Related