Mexicanos crean frente independiente para “vigilar” elecciones en su país

Miami (EFEUSA).- Un grupo de “mexicanos independientes” residentes en el país ha creado un frente para “observar, influir y vigilar el proceso electoral” que se realizará en su país de origen el próximo mes de julio, informaron a Efe sus portavoces.

Los miembros de este grupo buscan promover el voto en el extranjero, y al mismo tiempo hacen un llamado a “un voto razonado y con fundamentos”, según dijo a Efe Manuel Revueltas, uno de sus integrantes y portavoces, y quien aseveró que la campaña no está promovida por ningún partido político.

“Creemos que para poder participar e influir en las elecciones en México no tenemos que ser parte de un partido político. No promovemos el voto por nadie en específico”, manifestó el joven en conversación telefónica, y precisó que el grupo se compone de residentes, personas con doble nacionalidad, descendientes de mexicanos, entre otros.

La principal motivación de los integrantes de este frente son “las dudas justificadas sobre la imparcialidad y equidad” en los tres últimos procesos electorales en México, así como en las casi nulas perspectivas de que ello “vaya a cambiar esta vez”, explica Revueltas.

Entre las deficiencias que observa menciona el hecho de no haya “un fiscal para los delitos electorales en México”, así como la poco efectiva promoción del voto exterior por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de su país.

Agrega que solo en Estados Unidos hay al menos medio millón de potenciales votantes y para los comicios de julio próximo solo se han registrado unos 18.000, una diferencia que estima se debe en parte a la poca información que hay en los consulados.

Este grupo tiene hoy su primera acción con un encuentro en Las Vegas (Nevada), en la que se prevé la participación de unas 80 personas y en donde se explicarán las líneas de acción para los próximos meses.

El grupo, que tiene capítulos en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Seattle y Chicago, realizará simulacros de sufragios, para así “vigilar la intención de voto”, además de reuniones con congresistas estadounidenses, manifestaciones y encuentros públicos, y difusión en las redes sociales.

El próximo 1 de julio, unos 88 millones de mexicanos acudirán a las urnas para elegir al presidente de México para el periodo de 2018 a 2024, a 628 legisladores, gobernadores de ocho estados y al Jefe de Gobierno de Ciudad de México.

Además, estarán en juego otros 2.703 cargos de elección en 30 de los 32 estados del país, entre alcaldías, juntas municipales y congresos locales.

En una visita hecha esta semana a Los Ángeles, el consejero del INE Enrique Andrade González recordó que el plazo para registrarse en el padrón electoral en el exterior vence el 31 de marzo.

