Muhammad Ali y Dick Cavett, o el único combate en el que ambos ganaron

Austin, 17 mar (EFEUSA).- El boxeador Muhammad Ali fue una de las personalidades más conocidas del mundo en la segunda mitad del siglo XX, y el periodista Dick Cavett, una de las personas que mejor le conoció, según retrata una película presentada en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin (Texas).

El documental “The tale of tapes”, del director Robert S. Bader, narra la historia de una amistad forjada a través de las 14 entrevistas que hicieron el icono televisivo y Ali a lo largo de la vida del campeón de los pesos pesados.

Tal era la conexión entre ellos dos, que en muchas ocasiones la gente se preguntaba si ensayaban las entrevistas previamente, ya que parecía una escena de una pareja cómica, dijo a Efe Dick Cavett.

“Él tenía un instinto especial para saber qué hacer (en televisión), qué no hacer, cuándo le estaba gustando al público o no, o por ejemplo, con qué temas podía ser divertido o hablar seriamente; y todo esto lo hacía de forma maravillosa”, añadió.

El veterano presentador explicó que Ali era una “fuerza magnética” que cautivaba al espectador rápidamente y que, en lo personal, su relación de amistad se fraguó “de forma instantánea”, gracias a una conexión que, aún hoy, no sabría definir cómo se produjo con tanta solidez.

En el metraje de la cinta, la audiencia puede observar la diferencia entre las entrevistas del deportista en el programa de Cavett y su actitud frente a otros periodistas: si bien era un animal televisivo, era en su espectáculo donde se sentía “más cómodo”.

“Eres el único que me invita a su casa ahora que ya no soy un ganador sobre el cuadrilátero”, revela que le dijo Ali tras una de sus derrotas, en 1973 ante Ken Norton, en la parte principal de su carrera.

Sin embargo, el director del documental, Robert S. Bader, no cree que Cavett fuera el único en invitarle a su programa, sino que era “el único espectáculo al que Ali quería acudir”.

Bader comentó en una entrevista con Efe que el mayor reto para elaborar este proyecto fue la selección final del metraje, puesto que se encontró “con una cantidad enorme de contenido maravilloso”.

“Incluso cuando hice la edición final, algunas piezas increíbles se quedaron fuera y opté por incluirlas en los créditos finales; así que ruego a la gente que no se marche cuando empiecen los créditos porque hay algunos puntos divertidos que no pueden perderse”, advirtió, sonriente, el cineasta.

“Ali & Cavett” ofrece un ángulo novedoso sobre la vida del campeón mundial, con perspectivas poco conocidas sobre su personalidad y la repercusión que conllevaba aparecer en un programa tan popular.

Así ocurrió en 1971, cuando la Corte Suprema decidió levantar la sanción a Ali para que volviera a pelear y el boxeador apareció en el programa de Cavett, algo que fue criticado por Elijah Muhammad, líder de la Nación del Islam, por su decisión de “irse con el hombre blanco”.

Robert Bader especificó que Ali tenía “una gran inteligencia” empleando el espacio televisivo para atraer la atención a temas que él creía importantes, como era para él la cuestión racial, y para ello el programa de Dick fue “un gran foro”.

Cavett ensalza que este documental refleja a la perfección cómo el deportista “no era igual a otros de sus compañeros de aquella generación”, a los les costaba más expresarse en público; en ese sentido, Ali era alguien “único”.

“Simplemente, la relación entre estas dos personas era algo que el público tenía que conocer porque es parte de la historia de Ali; pero concretamente, esta parte sobre el programa de Dick era desconocida… hasta ahora”, concluyó el director de la cinta.

