Derbez, sobre la diversidad en Hollywood: “Todo empieza por los ejecutivos”

Los Ángeles, 17 mar (EFEUSA).- Eugenio Derbez, que se prepara para estrenar próximamente su nuevo proyecto en inglés, la comedia “Overboard”, dijo a Efe que si Hollywood realmente quiere apostar por la diversidad en sus proyectos, el cambio debe empezar “por los ejecutivos” de los estudios.

“Todo empieza por los ejecutivos”, afirmó el ídolo mexicano con rotundidad.

El actor y cineasta se hizo eco del informe “Desigualdad en 900 películas populares”, elaborado por la Universidad del Sur de California, donde se refleja que únicamente el 3,1 por ciento de los personajes de las principales películas de Hollywood entre 2007 y 2016 eran latinos.

“Ese porcentaje es nada, básicamente. En mi caso, he tenido que darme trabajo a mí mismo: hago mis propias películas y producciones, y participo de vez en cuando en otras que me ofrecen, pero realmente las oportunidades para los latinos son muy pocas, y mucho tiene que ver con los ejecutivos”, declaró el de Milpa Alta.

“Cuando no hay diversidad arriba, no puede haberla abajo. Cuando propones una idea al estudio, la leen puros anglos y no entienden el concepto, ni el potencial de la historia, ni quiénes son los actores que funcionan en Latinoamérica… Desconocen el mundo de habla hispana y, por tanto, no los contratan”, manifestó.

“Por eso”, añadió, “el cambio debe venir desde los niveles más altos. Para contratar directores y actores hispanos se necesitan ejecutivos que entiendan el mercado para tomar buenas decisiones”.

Derbez también se congratuló de la apertura de puertas a las minorías por parte de la Academia de Hollywood, la única manera posible de que, más adelante, se vea reconocido más frecuentemente el trabajo de actores latinos.

Es algo de lo que el artista habló recientemente con John Bailey, presidente de la institución, que recogió un Premio Platino en el anuncio de las nominaciones realizado el pasado martes.

“Su presencia en el acto te habla de la credibilidad de los Platino”, reflexionó Derbez, que será el presentador de los Premios Platino el 29 de abril en Riviera Maya (México).

“Son unos premios que están creciendo exponencialmente, mucho más de lo que se esperaba. Apenas vamos por la quinta edición y ya tienen una credibilidad en Iberoamérica increíble, con un gran apoyo de la comunidad. Intentamos que sean los Óscar en español”, apuntó el intérprete.

Derbez destaca de estos galardones el hecho de que unen a toda la cinematografía iberoamericana.

“Siempre me he quejado de que nunca compartimos nuestras películas. Es muy extraño que, hablando el mismo idioma, películas españolas no lleguen a México, o películas mexicanas no lleguen a Argentina, quizá por falta de recursos económicos en la distribución”, reflexionó.

Con estos premios, continuó, “empezamos a conocer a directores, actores, culturas y cinematografías diferentes”.

Sobre la ceremonia de abril, promete entre risas que él tratará de ser “lo más irreverente posible”.

“Pero me enfrento con un problema complicado: no compartimos el mismo cine. Me pasa que, de repente, no conozco películas muy conocidas de España. O quiero bromear con películas de México o Argentina que en otros países no se conocen. Lo mismo pasa con actores y directores”, reconoció.

Por eso, apostará por un humor muy universal sin entrar en grandes detalles.

“Esto no es como Hollywood, donde se conocen a los actores a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que apoyar”, concluyó Derbez, que tiene en cartera dos proyectos para volver a rodar en español y que espera acometer el próximo año.

Related