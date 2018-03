Manchester City y Liverpool pelean por la supremacía inglesa en la Champions

Londres, 16 mar (EFE).- Evitados los tres clubes españoles, los dos italianos y el alemán, el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones deparó que la única eliminatoria entre dos equipos del mismo país la disputaran los dos ingleses: Manchester City y Liverpool.

Con el Chelsea, el Manchester United y el Tottenham Hotspur eliminados en la ronda previa, la Premier League salvó su honor gracias a los’Citizens’ de Pep Guardiola y a los ‘Reds’ de Jürgen Klopp, que, sin excesivos aprietos, enfilaron los cuartos tras superar a Basilea y Oporto, respectivamente.

El favorito para estar en ‘semis’ es, a priori, el City. Por su rendimiento hasta ahora en Europa y por su trayectoria inmaculada en la liga inglesa, donde está a tres victorias de coronarse campeón -16 puntos de ventaja sobre el segundo-.

Sin embargo, su único traspiés en el campeonato doméstico este curso llegó, precisamente, ante el Liverpool, que en uno de los partidos del año, se impuso en Anfield por 4-3. En la ida, eso sí, golearon los de Guardiola en el Etihad Stadium por 5-0.

Liderado por auténticos ‘jugones’ como De Bruyne, David Silva, Sané o Agüero, y apoyado en los petrodólares del jeque emiratí Khaldoon Al Mubarak, al que no le ha temblado el pulso en los mercados de fichajes de verano en invierno, el City de Guardiola está ante su primera gran prueba de fuego en Europa.

Ya ha mejorado el resultado de la pasada temporada, cuando se inclinó en octavos ante un Mónaco que fue, a la postre, semifinalista, pero el gasto en contrataciones le obliga a pelearle el título a los más grandes.

Llegaron Bernardo Silva, Ederson, Walker, Danilo, Mendy y Laporte para rejuvenecer a una plantilla veterana y elevar la calidad. Hasta el momento, su trayectoria esta campaña está siendo inmaculada, con la Premier League en el bolsillo y el título de la Copa de la Liga luciendo ya en las vitrinas del Etihad.

El único punto negro en una temporada excelsa llegó en la quinta ronda de la FA Cup, cuando, incomprensiblemente, el equipo de Guardiola no logró hincarle el diente al modesto Wigan Athletic, de la tercera división (derrota 1-0), y se quedó sin su ansiado sueño del ‘cuadruplete’.

Desde 2008, cuando el jeque compró la entidad e inyecto un capital que aceleró la recuperación deportiva que había comenzado en 2001, el mejor resultado del City fueron las semifinales de hace dos temporadas, con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo, en las que cayeron ante el Real Madrid.

El jeque Mansour inauguró hace ya 10 años su proyecto con un golpe de efecto: la contratación del brasileño Robinho, una de las estrellas del Real Madrid, por 42 millones de euros, en aquel momento el séptimo fichaje más caro de la historia del fútbol.

Desde entonces, por el Etihad Stadium han pasado técnicos reconocidos -Sven-Göran Eriksson, Mark Hughes, Roberto Mancini, Pellegrini y el que está hoy, Guardiola- y futbolistas de primer nivel como Tévez, Adebayor, los hermanos Touré, Silva, Kompany, Nasri, De Bruyne el ‘Kun’.

Ahora, el conjunto inglés, con la que es, probablemente, la mejor plantilla de su historia, confía en seguir creciendo en Europa y meterse entre los cuatro mejores del continente a costa de su vecino de Anfield.

El once tipo del Manchester City es el siguiente: Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Delph; Fernandinho, Gündogan; De Bruyne, Daid Silva, Sterling; y Agüero.

Los ‘Citizens’ tendrán enfrente al Liverpool, un equipo que garantiza goles, diversión y entretenimiento y que, desde la millonaria llegada del central Virgil van Dijk en enero, ha apuntalado su defensa, su punto más débil.

Aferrados a la llamada ‘MSF – Mané, Salah y Firmino-, los ‘Reds’ han visto portería en 28 ocasiones este curso en la Champions League y todavía no conocen la derrota.

Sin Philippe Coutinho, ahora en las filas del Barcelona, pero con su tridente de oro más en forma que nunca, el equipo de Klopp es uno de los pocos que le puede poner las cosas complicadas al inexpugnable City.

El Liverpool es el único conjunto que ha derrotado a los ‘Citizens’ en la Premier este curso: un apasionante triunfo 4-3 en Anfield puso de relieve que los de Guardiola son humanos.

Los cinco veces reyes de Europa vuelven a unos cuartos de final de Liga de Campeones por primera vez desde el curso 2008/2009: en aquella ocasión fue otro inglés, el Chelsea -la Premier metió tres equipos en semifinales-, el que lo dejó fuera tras ganarle por 1-3 en Anfield y firmar un apasionante 4-4 en Stamford Bridge.

Desde entonces, una larga travesía por el desierto, con sólo dos participaciones en la máxima competición continental, y en ambas cayó en la fase de grupos.

La Liga Europa, un mal menor, tampoco trajo alegrías a orillas del río Mersey y fue hace dos años cuando más cerca estuvo de saborear la gloria, pero fue derrotado por el Sevilla en la final de Basilea.

El once tipo del Liverpool es el siguiente: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Can, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané y Firmino.

