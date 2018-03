Amenaza de boicot a los grandes estudios de Hollywood por la exclusión latina

Los Ángeles (EFEUSA).- La Asociación Nacional de Medios Hispanos (NHMC) amenazó a seis grandes estudios de Hollywood con un boicot si persisten en no aprobar películas de temática latina ni contratar a hispanos en puestos “prominentes” en la industria del cine.

Este grupo que promueve el avance de los latinos en los medios de comunicación en EE.UU. lo tiene claro y apunta a los directivos de Paramount, Warner Bros., Sony, Universal, Disney y 20th Century Fox en caso de que sigan dejando de lado a los latinos, tanto delante como detrás de las cámaras.

“Estos ejecutivos están jugando a la exclusión y están actuando con intolerancia al no incluirnos y vamos a comenzar a llamarlos por su nombre”, aseguró hoy en entrevista con Efe Alex Nogales, presidente de NHMC.

Al destacar que su organización tiene “las cifras y las estadísticas de los últimos 10 años”, Nogales explicó que se han intentado poner en contacto con los estudios durante seis años, pero sólo uno de ellos respondió a su oferta de trabajar en conjunto para paliar la ausencia de hispanos en la industria.

Por ello, advirtió de que, si los ejecutivos siguen sin dar respuesta a sus demandas antes del 24 de marzo, declararán un boicot nacional contra aquel de los seis grandes estudios de cine de Hollywood que muestre las peores cifras de inclusión de latinos.

El informe “Desigualdad en 900 películas populares”, elaborado por la universidad del Sur de California a mediados de 2017, encontró que solo el 3,1 % de los personajes de las principales películas de Hollywood desde 2007 a 2016 eran latinos, mientras que los blancos suponían el 70 %.

En el caso de las 100 películas más relevantes de 2016, en 54 de ellas no se incluyeron personajes latinos con diálogo, 25 no presentaban a afroamericanos y 44 carecían de personajes asiáticos. Igualmente, 72 de las cintas no caracterizaron a mujeres hispanas.

“Será una campaña que desarrollaremos en todas las formas posibles, en los medios sociales, en los medios de comunicación y los vamos a llamar por su nombre. Nadie en los estudios quiere que los señalen por su nombre y que la gente cante su nombre en eslóganes”, aseguró el ejecutivo de NHMC.

Y su llamado de boicot puede hacer daño a la industria, pues el público latino, aunque representa el 18 % de la población del país, supone el 24 % de los boletos que se venden en los cines.

Para Nogales, no se trata de un esfuerzo aislado relativo al cine sino de un trabajo conjunto con otras organizaciones nacionales para ofrecer una imagen de los latinos en EE.UU. más acorde con la realidad.

“El liderazgo latino a lo largo del país reconoce que es un problema que nos afecta a todos, porque, de la manera como somos percibidos, así seremos tratados y la gente recibe la información sobre otras personas de lo que ve en la televisión y en el cine”, indicó.

Con todo, figuras latinoamericanas están logrando grandes éxitos y en las últimas cuatro ediciones de los Óscar, tres directores mexicanos han sido galardonados: Alfonso Cuarón (“Gravity” , Alejandro González Iñárritu (“Birdman” y “The Revenant”) y Guillermo del Toro (“The Shape of Water”), entre otros.

Quizás por eso, Nogales dejó claro en una declaración publicada hoy que su “lucha” no es contra la Academia de Hollywood, que organiza los Óscar.

En entrevista con Efe, la actriz mexicana Martha Higareda, protagonista de “Altered Carbon”, una de las series del momento en la plataforma Netflix, dijo que está feliz de que cada vez haya más personajes de calidad para los latinos en Hollywood.

“Hay personas que llegaron antes y que nos han ido abriendo el camino como Salma Hayek o Demián Bichir. Llegaron aquí y dijeron: ‘Queremos hacer personajes importantes’. Y ahora me da mucho gusto que cada vez hay más personajes para nosotros”, declaró la actriz, radicada en México.

Sin embargo, para el presidente de NHMC los latinos nacidos en Estados Unidos o que emigraron al país necesitan una mejor representación.

“Necesitamos mejor caracterización de lo que es nuestra comunidad. No es solo por la búsqueda de trabajos en la industria del cine sino por la percepción que necesitamos tener”, argumentó.

“Aquellos que no nos conocen tienden a vernos como ‘los de afuera’. No somos los de afuera, somos de aquí. Pagamos impuestos, contribuimos a las finanzas y la economía del país y al tejido social con nuestra cultura”, concluyó.

