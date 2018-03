Trump dice que el próximo mes será clave para su relación con Peña Nieto

San Diego (EFE).- El presidente Donald Trump dijo que en el próximo mes se sabrá si puede llegar a entenderse con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, antes de que abandone el poder, y que algunos candidatos a las elecciones en México “no son tan buenos”.

“Tengo una gran relación con el presidente de México, un hombre maravilloso, Enrique. Un tipo estupendo. Estamos tratando de arreglar las cosas, veremos si ocurre o no. No sé si va a ocurrir”, dijo Trump al visitar los prototipos para el muro que planea construir en la frontera común, cerca de San Diego (California).

“Es un gran negociador, ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Veremos qué pasa. Obviamente, tenemos que tener (superados) algunos desacuerdos antes de llegar a ese punto. En el próximo mes verán si eso ocurre bajo este Gobierno, me refiero a su Gobierno”, añadió Trump.

Peña Nieto concluirá su mandato presidencial el próximo 30 de noviembre, y le sucederá el ganador de las elecciones generales programadas para el próximo 1 de julio en México.

“Tienen unas elecciones pronto. Creo que tienen algunos candidatos que son muy buena gente, y tienen algunos que, quizá, no son tan buenos. En cualquier caso, lidiaremos con ello” sea quien sea el vencedor, afirmó Trump.

La relación entre Trump y Peña Nieto ha sido complicada desde la campaña electoral de 2016, y el mandatario mexicano ha cancelado ya dos visitas previstas a Washington debido a la insistencia del líder estadounidense en que México pagará por el muro que él quiere construir en la frontera común.

El último de esos roces tuvo lugar el pasado 20 de febrero, cuando los presidentes mantuvieron una tensa llamada telefónica en la que, según Trump, Peña Nieto le pidió “declarar que México no pagará por el muro”.

“Le dije: ‘¿Está loco? No voy a declarar eso'”, aseguró Trump el pasado sábado, durante un mitin en Pensilvania.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, replicó en un tuit el domingo que, en la llamada, Peña Nieto insistió en que México “nunca” pagará, “de ninguna manera, por un muro en la frontera”.

Estados Unidos y México también están inmersos, junto a Canadá, en una complicada renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el Gobierno de Trump ha lamentado los escasos avances en ese área después de siete rondas de negociaciones.

Desde los prototipos para el muro, Trump llamó hoy a “continuar con la cooperación” con México para garantizar la seguridad fronteriza.

“Los dos países reconocen la necesidad de detener el flujo fronterizo de armas ilegales, drogas, personas y dinero”, subrayó Trump.

