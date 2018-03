Las mujeres latinas solo representan un 1 % en el sector de la tecnología

Austin, 14 mar (EFEUSA).- Analistas y profesionales del sector advierten de la escasa presencia de mujeres latinas en las grandes compañías tecnológicas globales, debido en gran medida a los estereotipos culturales, durante una conferencia celebrada en el festival South by Southwest de Austin (Texas).

Las expertas argumentaron que el principal problema se encuentra en edades infantiles, donde las niñas latinas no observan modelos femeninos de este tipo, sobre todo en familias con menores recursos, que les “permita pensar” en que ellas también pueden ser ingenieras, matemáticas o científicas.

“Crecemos observando a nuestras madres trabajar todo el día en casa o junto a nuestras abuelitas viendo las telenovelas en el sofá, y creemos que ese es el papel que debemos desempeñar en la vida”, comentó la vicepresidenta senior de Edelman, Katy Esquivel.

Durante su ponencia en “Latinas en tecnología: rompiendo barreras”, Esquivel insistió en que la educación es la herramienta fundamental para solventar este problema y dar a conocer a las niñas que tienen las mismas posibilidades que los niños de trabajar en la profesión que deseen.

En este sentido, la directora de la Abogacía Pública de UNICEF, Claudia Romo, instó a las instituciones a crear programas, “como ocurre en China o la India”, que motiven a las niñas de comunidades con menos recursos como la hispana a estudiar carreras tecnológicas.

Romo es la autora de un proyecto de investigación en el que analizó la situación de la comunidad latina dentro de las 25 empresas más destacadas de Silicon Valley (California).

A nivel general, estas compañías no cuentan con más de un 8 % de hispanos, y en los equipos directivos el porcentaje desciende por debajo del 2 % , por lo que “se puede entender que el nivel de mujeres latinas es aún más terrible”.

“Las latinas crean empresas e industrias seis veces más rápido que cualquier otro grupo de la sociedad en Estados Unidos, ese no es el problema, somos emprendedoras naturales; pero no tenemos los recursos para saber cómo escalar dentro del sector”, explicó Claudia Romo en una entrevista con Efe.

En opinión de la directora de Smartmatic, Samira Saba, cuya empresa se dedica al diseño de soluciones tecnológicas para las instituciones, hay que enseñar por un lado a los niños que “todos somos iguales” y a las mujeres que “es el momento de demostrar” que están preparadas para ocupar los puestos directivos.

Su compañera de ponencia, la directora del gigante de las telecomunicaciones Oath en América Latina y España, Carolina Casares, remarcó que es “el momento de ser más mujeres que nunca” y afrontar los retos que se presentan de cara al futuro.

Casares comentó además que otro problema al que se enfrentan las mujeres, a nivel general, es la maternidad.

“Tenemos que dejar de pensar que ser madres frena nuestra carrera profesional”, comentó y matizó que solo de esta manera las empresas comenzarán a cambiar su mentalidad.

Finalmente, Claudia Romo destacó la presencia de esta conferencia del programa del festival SXSW, una de las citas más importante dentro del sector de la tecnología y la innovación del panorama global.

“Está genial el festival, con todo el mundo hablando de desarrollo y con presentaciones muy atractivas, pero es muy importante hacer ver que hay un problema mayor: las latinas no están representadas, no están educadas y no están contratadas”, concluyó la directora de la Abogacía Pública de UNICEF.

