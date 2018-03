Hawking en los Paralímpicos de Londres: “Mirad a las estrellas, no a los pies”

Madrid, 14 mar (EFE).- El astrofísico Stephen Hawking, que este miércoles falleció a los 76 años, tuvo una participación relevante en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, en la que animó a “mirar a las estrellas, no a los pies”.

Hawking fue el conductor de la ceremonia, dirigida por Jenny Sealey y Bradley Hemmings y titulada “Ilustración” (‘Enlightenement’, en inglés), en la que el científico británico condujo a Miranda, la heroína de ‘La Tempestad’, de William Shakespeare, por el mundo de los grandes descubrimientos y de los derechos humanos.

No fue la primera vez que Hawking se implicó con los Juegos Paralímpicos: en la inauguración de los de Barcelona’92 ya dirigió a los asistentes un mensaje grabado en vídeo. “Es hora de que consigamos el mismo respeto por las necesidades de las personas con discapacidades”, defendió entonces.

Pero fue en Londres 2012 donde tuvo un papel crucial, al ser el encargado de abrir la ceremonia con un discurso sobre el origen del universo y de trazar después el hilo argumental de la fiesta.

“Vivimos en un universo gobernado por leyes racionales que podemos descubrir y entender. Miremos arriba hacia las estrellas y no abajo hacia nuestros pies. Tratad de darle sentido a lo que veis y preguntaos qué hace que el universo exista. Sed curiosos”, arengó Hawking, bajo una luna gigante.

Un “Big Bang” recreado con fuegos artificiales estalló alrededor del científico, antes de que Miranda, en silla de ruedas y acompañada por su padre, Próspero, interpretado por el actor Ian McKellen, descubriese a través de un ojo gigante la manzana de Isaac Newton, un libro con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Bosón de Higgs, mientras el estadio se convertía en un gigante acelerador de partículas.

“El reciente descubrimiento de lo que parece el Bosón de Higgs es un triunfo del esfuerzo humano y de la cooperación internacional. Cambiará nuestra percepción del mundo y tiene el potencial de brindarnos una completa teoría del todo”, celebró el autor de “Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros”, aquejado desde 1963 de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Después del desfile de los atletas, Hawking recordó a los deportistas que “también los Juegos Paralímpicos transforman la visión del mundo”.

“Todos somos diferentes. No hay nada parecido a un ser humano estándar o típico. Pero compartimos el mismo espíritu humano. Lo importante es que tenemos la capacidad de crear”, continuó el científico.

“Esta creatividad adopta muchas formas. Siempre hay algo que puedes hacer, en lo que puedes triunfar. Los Juegos proporcionan a los deportistas una oportunidad de superarse, de sobresalir en lo suyo. Celebremos juntos la excelencia, la amistad y el respeto. Buena suerte a todos”, dijo Hawking para cerrar su emocionante intervención en la ceremonia.

Posteriormente señaló que había sido un honor participar en la inauguración de los Juegos Paralímpicos.

“Era muy importante emplear este foro para mostrar al mundo que, independientemente de las diferencias entre individuos, siempre hay algo en lo que uno es bueno”, comentó Hawking.

El actual presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), el brasileño Andrew Parsons, ha lamentado hoy en PyeongChang (Corea del Sur), donde se desarrolla una nueva edición de los Juegos Paralímpicos, la muerte de “un hombre extraordinario y pionero para todas las personas con discapacidad en el mundo”.

“Estaremos eternamente agradecidos por su participación en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y sus palabras de la ceremonia de apertura fueron verdaderamente mágicas”, afirmó.

“Dijo que los Juegos Paralímpicos transforman las percepciones de la gente sobre el mundo y gracias a su trabajo inspirador sabemos mucho más sobre el mundo que vivimos hoy”, añadió Parsons.

“Aunque no era un atleta paralímpico, Hawking hizo justamente eso, encontrar soluciones innovadoras para superar su discapacidad y continuar su trabajo innovador como físico líder mundial”, dijo.

Related