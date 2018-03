Fonseca: “Simples corazones” apuesta al lado romántico de la música bailable

Miami, 14 mar (EFEUSA).- El cantautor Fonseca presenta “Simples corazones”, el segundo sencillo de su próximo disco y que representa para el colombiano una apuesta al lado fresco y romántico de la música bailable latina.

“No fue conscientemente”, reconoció Juan Fernando Fonseca durante una entrevista en Miami. “No quisimos hacer un ‘statement’. Las cosas no salen así cuando se trata de hacer una estrategia”, sostuvo el artista.

Sin embargo, tras evitar una valoración sobre las letras explícitas de la música urbana, y en contraposición con su nueva propuesta, señaló que sí se trata de “un contraste con lo que muchos están haciendo ahora. Solo queríamos ofrecer una propuesta ligera y divertida sobre esa cosa impredecible que es el corazón y el enamoramiento”.

Cuando Fonseca habla en plural se refiere a los artistas y productores Andrés Torres y Mauricio Rengifo, quienes trabajaron con Luis Fonsi en sus éxitos “Despacito” y “Échame la culpa”. “Me fui a Los Ángeles y fue un viaje muy provechoso. En tres días hicimos tres canciones increíbles”, explicó.

Esos tres temas, entre los que está “Simples corazones”, forman parte del próximo disco de Fonseca, previsto para salir en septiembre.

“Me está gustando mucho vivir esta época en la que todo se vale en la música y en la forma de hacerla llegar al público”, indicó, pero aunque dice que sacará otro par de sencillos durante el verano, sigue comprometido con la idea del álbum.

Para él no solo es una propuesta artística, sino “un cierre de ciclos”.

“Un disco para mí representa una etapa de mi vida. Esto es lo que estuve haciendo entre 2017 y 2019. Es un tema de orden mental”, explicó.

Fonseca reconoce que su el álbum, al que todavía no le ha dado nombre, representa también un cambio importante en su forma de hacer música, pues trabajó con seis productores distintos.

“Viene con muchos sonidos y sabores diferentes”, señaló.

Como muestra dice que están las canciones “Por pura curiosidad”, cuyo vídeo cuenta con más de 30 millones de visualizaciones en YouTube; el remix con Spencer Ludwig, ex integrante de Capital Cities, y “Cuando llego a casa”, tema oficial de la telenovela “Papá a toda madre”, que ha venido sacando al mercado desde octubre pasado.

El artista dice que hilo conductor del álbum es “la frescura” y la misión de “encontrar formas diferentes de contar las historias de amor”.

“Venimos con mucha alegría, con buen ‘feeling’. Algo que se necesita mucho en el mundo”, subrayó.

Además, reincorporó algunos de los instrumentos típicos de la música colombiana, como el acordeón, la caja y la guacharaca, cuyo sonido han caracterizado a éxitos anteriores como “Te traigo flores”.

La apuesta a lo positivo y el regreso a lo autóctono le están dando buenos rendimientos. El vídeo de “Simples corazones” ha roto sus propios récords.

“Un millón al día. Ninguna canción mía había funcionado así tan rápido”, reconoció y dijo sentirse “muy orgulloso de la historia de amor prohibido que contamos”.

La producción, en la que Fonseca aparece acompañado de la modelo e ‘influencer’ Anggie Bryan, combina una sensualidad discreta con vistas panorámicas de Bogotá.

El tema fue escogido por la entidad gubernamental Pro Colombia para promover internacionalmente el turismo de la capital colombiana, como parte de la campaña “Colombia, land of sabrosura”.

“Poder hacer el vídeo y que mi música represente a la ciudad en la que nací, crecí, donde todo empezó para mí, es más que un privilegio y un placer”, dijo el cantautor, de 38 años, quien lanzó su primer disco homónimo en 2002.

El poder incluir a Bryan le llenó de una particular satisfacción. “Ella es de la isla de San Andrés y cuando se comenzó a hablar de hacer el vídeo en Bogotá me gustó mucho la combinación de tenerla”, recordó.

“Estar en una ciudad con frío a 1.600 metros sobre el nivel del mar y sumar el toque de sabrosura y el calor de ella fue perfecto”.

