Ministro mexicano: No existe ni existirá relación entre el TLCAN y el muro

México, 13 mar (EFE).- La renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se vincula ni vinculará con la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, remarcó hoy el ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo.

“No existe, ni ha existido, ni existirá ninguna relación entre la negociación del TLCAN y el muro, bajo ninguna circunstancia”, dijo categórico el titular de la Secretaría de Economía (SE), en una rueda de prensa.

En el día en que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, realiza su primera visita a California en un viaje en que inspeccionará los prototipos ya construidos del muro, Guajardo insistió en que no se podrá pagar el muro con un cambio en el acuerdo comercial.

Es decir que este convenio comercial, en vigor desde 1994 entre Canadá, México y Estados Unidos, no será moneda de cambio o servirá para obtener recursos y financiar el muro, aunque sea indirectamente por las ventajas que obtendrá Estados Unidos en la renegociación.

Instó a la prensa a entender la “línea de pensamiento” de Trump, y consideró que la misma está equivocada si cree que reduciendo el déficit comercial se lograrán más recursos para financiar el muro.

“Los superávits o déficits comerciales son balanzas entre particulares, no son recursos fiscales”, apuntó.

En tono pedagógico, como ha hecho Guajardo en otras ocasiones al hablar de Trump, explicó que si el pensamiento del presidente de EE.UU. es “más complejo” y pretende “inferir” que al reducir el déficit habrá más beneficios para Estados Unidos y por ello una mayor recaudación, esta tampoco es la solución.

Porque al final “quien decide el destino de los ingresos fiscales es el Congreso de los Estados Unidos”, apuntó.

“Vean por donde vean, no hay relación del TLCAN con ninguna discusión sobre el muro”, apuntó.

La semana pasada concluyó en México la séptima ronda de negociaciones del TLCAN, con tres nuevos capítulos cerrados de un total de 30 que deberán ser negociados.

Si bien desde el Gobierno mexicano ello fue visto como un logro, la contraparte estadounidense lamentó los escasos avances.

