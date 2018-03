Mateo Gil “traduce” relaciones de pareja en “Las leyes de la termodinámica”

Miami, 13 mar (EFEUSA).- El director y guionista español Mateo Gil estrena hoy en el Festival de Cine de Miami “Las leyes de la termodinámica”, una comedia romántica “disfrazada de documental” en la que “traduce” los principios de la física en reglas del amor.

Su nueva película es “la hijita pequeña” de “Ágora”, asegura en entrevista con Efe el director canario sobre la cinta que en 2009 cosechó siete premios Goya, entre ellos mejor guión original para él y su colega Alejandro Amenábar, que también dirigió el largometraje.

La documentación sobre astrofísica “tan extensa” que requirió “Ágora” dejó en el tintero “miles de cosas” que ahora Gil solo tuvo que “recuperar” para su nuevo proyecto.

“Tres leyes eran demasiado pocas para ser un falso documental, y decidí hacerlo sobre las leyes de la física haciendo traducciones muy básicas a lo que nos rige en el amor”, explica.

Manel (Vito Sanz), un físico “algo neurótico”, y Elena (Berta Vázquez), una modelo y prometedora actriz, ponen a prueba las leyes de movimiento de Newton, la gravedad o la relatividad, “en una relación en la que todos nos podemos sentir identificados”.

Vicky Luengo y el argentino Chino Darín completan el cuarteto amoroso de esta comedia romántica, que cuenta con las colaboraciones especiales de Josep Maria Pou e Irene Escolar, un elenco a juicio del director “muy potente”.

“Me dieron absoluta libertad. Todos los actores están porque a mí me parecieron que eran los mejores para los personajes”, dice Gil, que se siente “privilegiado” porque tuvo la libertad de “hacer el guión que quería, con los actores que quería”, algo que hoy en día “es un lujo muy escaso”.

Combinada con las intervenciones de científicos que aportan el aura de documental a la cinta, “no se puede sacar ninguna conclusión seria de la película”, que tiene como tema principal el libre albedrío.

“¿Realmente somos totalmente responsables de todo lo que ocurre en nuestras relaciones?”, se pregunta el cineasta.

La filmografía del director del western “Blackthorn” (2011) o el drama de ficción “Proyecto Lázaro” (2016) muestra una gran diversidad de géneros y temáticas, algo que no ha buscado adrede.

“Así están saliendo. Yo me voy adaptando a las circunstancias. Pero sí que le he encontrado el gusto a la variedad, es algo sano”, confiesa.

Y el género que quiso probar en este punto de su trayectoria cinematográfica fue la comedia, un terreno que siempre quiso tocar, aunque no pensaba que lo haría “tan pronto”.

No obstante, Gil “no buscaba la carcajada”, pero sí que se vea “con una sonrisa”.

Respecto a trabajar de nuevo con Alejandro Amenábar, del que fue guionista en títulos como “Abre los ojos” (1997) o “Mar adentro” (2004), Gil dice que depende de que el director le llame, aunque confesó que se encuentra en un momento en el que quería dirigir su propio proyecto.

“Imagino que habrá algún momento en el que coincidan de nuevo nuestros caminos”, asegura, y aunque, le gusta “escribir para otros”, está emprendiendo nuevos proyectos como director con otros guionistas y círculos.

“Estamos en un momento en el que la industria está en una situación muy desconcertante, por eso hay que adaptarse. No hay otra”, afirma.

Rodada en Barcelona, a propuesta del productor, que “estaba cansado de que todas las comedias españolas pasen en Madrid”, el guión original solo exigía una ciudad “universitaria” y “lo suficientemente grande” para que pudiera vivir una ‘top model’ a la que interpreta Berta Vázquez.

“Yo encantado. Le da un toque muy elegante, porque no quería que fuese una cosa demasiado chabacana o colorista, quería una paleta más sobria. Está preciosa Barcelona”, reconoce el director, que indica que incluso se barajó la posibilidad de rodar en Londres y en inglés.

Ganador de cuatro premios Goya, Gil participa esta noche, antes del estreno de su película en el certamen de Miami, en un coloquio para hablar de su nueva obra y de su carrera.

Estrenar mundialmente en el Festival de Cine de Miami era una oportunidad “fantástica” para el cineasta, muy cercano en fechas al Festival de Cine Español de Málaga, del 13 al 22 de abril, donde “Las leyes de la termodinámica” inaugurará la cita, mientras que su estreno comercial está previsto para el día 20 de ese mes.

