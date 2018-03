Juez hispano cuestiona procedimientos de la ATF y fiscales federales

Chicago, 12 mar (EFEUSA).- El presidente del Tribunal Federal en Chicago, Rubén Castillo, dictaminó hoy que las detenciones que hace el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) no son tendenciosas hacia las minorías, aunque cuestionó estos procedimientos.

En un fallo que se estima tendrá repercusiones a nivel nacional, el magistrado señaló que las celadas que prepara la agencia desde la década de 1990 para atraer a traficantes de armas y drogas deberían ser relegadas “a los oscuros corredores de nuestro pasado”, pero no son tendenciosas o ilegales.

Castillo y otros ocho jueces de distrito se reunieron hace tres meses en Chicago para analizar denuncias de que la ATF enfocaría injustamente sus procedimientos en afroamericanos e hispanos.

Su opinión es la primera conocida, y se conoció después de analizar 13 procedimientos realizados por la ATF en el área de Chicago, donde fueron detenidas y acusadas 43 personas.

Según Castillo, que es el primer presidente latino del Tribunal Federal, las tácticas de la agencia federal han servido para detener a cientos de sospechosos en todo el país, con la promesa de que encontrarían armas, drogas y dinero en efectivo en las casas utilizadas como ratonera.

“La táctica no es de mi gusto porque socava los esfuerzos legítimos que realizan otras fuerzas policiales para hacer cumplir la ley en el país”, señaló en su dictamen.

El tema llegó a su consideración después de que abogados defensores argumentaran que los agentes federales ponen en estas casas droga falsa y armas que no funcionan para así aumentar las condenas a los detenidos, que pueden llegar a ser de hasta prisión perpetua.

Castillo también se refirió en su fallo a disputas entre abogados defensores y la fiscalía federal, del Distrito Norte de Illinois, donde el Gobierno ha sido acusado de retener evidencias y de dificultar el avance de causas en la corte.

“Los fiscales deben entender que no se trata de ganar casos, sino de hacer justicia”, dijo el magistrado.

“Algunos de los acusados han pasado demasiado tiempo en la cárcel esperando una decisión de sus casos, y el Gobierno tiene que pensar seriamente en ello”, escribió en el fallo, donde señala que “la justicia parece haberse perdido en el proceso”.

