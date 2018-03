Vega: “El día que me quede sin aventuras me aburriré de forma soberana”

Los Ángeles, 10 mar (EFEUSA).- Con quince años de carrera que comenzó en “Operación Triunfo” y que luego maduró con mucho tesón desde la autogestión y el circuito independiente, la cantante española Vega, que presentó en Los Ángeles su nuevo disco “La Reina Pez”, dijo que superar obstáculos le ayuda a seguir en la música.

“Yo creo que el día que me quede sin aventuras dentro de esto me aburriré de forma soberana. Me gustan los retos. Siempre digo que estoy en continuo aprendizaje y que siempre tengo cosas que alcanzar. Tengo cero expectativas, cero frustraciones, pero dentro de eso disfruto de todo como si fuera la primera vez”, dijo la artista en una entrevista con Efe en Los Ángeles.

Vega (Córdoba, 1979) se desplazó hasta la ciudad californiana para abrir el viernes un concierto del guatemalteco Ricardo Arjona, y aprovechó el viaje para presentar por primera vez las canciones de “La Reina Pez”, álbum que sale a la venta el 13 de abril, en un recital íntimo que ofreció en una sala de Hollywood.

Tras editar el año pasado el disco “Non Ho L’Età”, compuesto por versiones de clásicos italianos, Vega mostró su ilusión por estrenar en Los Ángeles sus primeras canciones originales desde el álbum “Wolverines” (2013).

“El día que no me ponga nerviosa yo creo que lo dejo”, bromeó.

La cantante explicó que los temas de este nuevo trabajo han ido gestándose desde 2014, y subrayó que se trata de un disco “complejo”, no tanto por su sonido, que es “cien por cien Vega”, sino por los conceptos que hay detrás, por su propio crecimiento artístico y personal y por las barreras que ha ido superando.

“En la canción que da título al disco venía a contar que cosas que me pasan a mí como profesional le pueden pasar a mucha otra gente, especialmente mujeres”, indicó.

“Ahora esta súper de moda todo el tema de ‘vamos a ser feministas’. Me daba un poco de pánico expresar, justo en este momento, qué significa ‘La Reina Pez’ porque es algo que viene de 2014-2015, y en vez de contar mi discurso a que pueda parecer oportunista lo planteo desde el punto de vista de que, bueno, esta problemática ya existía hace cuatro años”, describió.

Vega argumentó que vivimos en un mundo de “poles” (por la primera posición en Fórmula Uno) en donde no importan los pasos previos o quienes se quedan en segunda fila.

“A mí me gustaría que fueran ‘poles’ por meritocracia. Son ‘poles’ masculinas porque hay menos oportunidades para las mujeres”, aclaró.

En ese sentido aparece el sencillo “Sally”, que trata de una persona “que decidió voluntariamente dejar de ser”.

“Habla un poco de eso, de las expectativas, de los sueños, y de que cuando maduras tomas decisiones que al final no son respuesta a una frustración, no tienen porque ser respuesta a un fracaso: son respuesta a que hayas decidido cambiar”, comentó.

Grabado en Berlín junto a su productor habitual Sebastian Krys, Vega dijo que, con las demos, creía que tenía un álbum de folk bajo el brazo y al final acabó siendo “el disco más roquero” de su trayectoria.

“Lo único que pensé es: ‘¿Me voy a poner guitarrera ahora, a mis 39 años?'”, dijo entre risas.

“Pero sí, ¿por qué no? O sea, me lo pide el cuerpo, me lo pide musicalmente y estoy súper contenta con el resultado”, indicó Vega, que en esta ocasión se metió al estudio con la banda con la que lleva actuando en directo desde hace diez años.

Con otras canciones como “Haneke” o “Después de Ti”, “La Reina Pez” cuenta con un cuidado diseño: salvo el disco todo está hecho con material biodegradable, las letras de los temas aparecen escritas con la caligrafía de Vega, y hay siete de páginas con créditos de personas que hicieron posible el álbum.

Con una carrera atípica y “a la inversa”, en la que vivió la fama de la televisión al principio y luego trabajó desde la autogestión para abrirse camino, la artista lo ve como un recorrido “natural” y aseguró que lo difícil es mantenerse.

“No hubiera sido capaz de hacer otra cosa. No sirvo para cosas impuestas, impostadas, para mentir, ni siquiera para hacer un anuncio de publicidad que no me lo crea”, indicó.

“Ahora empiezo a disfrutar lo que todo el mundo pensaba que era una locura. Cuando abandoné la multinacional para hacerlo yo sola todos me auguraban un ‘hostión’ de calibres enormes (…). Ahora estoy en una etapa en la que hacer lo que quiero me deja vivir de esto. Y eso es muy gratificante”, finalizó.

