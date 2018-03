Pyongyang mantiene su retórica bélica pese al acercamiento con Trump

Seúl, 10 mar (EFE).- Corea del Norte mantuvo hoy su tradicional retórica bélica contra EEUU en medios oficiales, pese a la invitación de Kim Jong-un para celebrar una cumbre con Donald Trump, un hecho que hasta ahora ningún medio estatal ha mencionado.

El principal diario norcoreano, el Rodong Sinmun, incluye hoy un editorial que carga contra los últimos paquetes de sanciones estadounidenses y en el que se asegura que el país asiático no se doblegará a la presión impuesta por Washington.

“No dejaremos que los estadounidenses determinen la diferencia entre el bien y el mal según los dictados de su líder y que pisoteen la verdad y la justicia”, afirma el texto.

El editorial también considera que las últimas sanciones que Washington anunció el pasado 7 de marzo contra el régimen por considerar que utilizó armas químicas para asesinar en 2017 a Kim Jong-nam, hermano de Kim Jong-un, son una medida “muy peligrosa” que “puede provocar una guerra”.

El texto concluye afirmando que Pyongyang no se postrará ante “el poder militar, las sanciones o los bloqueos” de Washington.

Ningún medio norcoreano han informado hasta el momento del anuncio realizado el jueves por la delegación surcoreana que se reunió con el propio Kim Jong-un en Pyongyang esta misma semana y que informó de que el líder norcoreano ha ofrecido al presidente de EEUU, Donald Trump, celebrar una cumbre sobre desnuclearización.

Aunque Trump aceptó la oferta casi de inmediato para celebrar una reunión en mayo, este viernes la Casa Blanca quiso rebajar el tono y aseguró que no habrá cumbre a no ser que Washington vea antes “acciones concretas” de Pyongyang que prueben su voluntad sincera de abandonar las armas nucleares.

De producirse el encuentro, sería la primera vez que los líderes de Corea del Norte y EEUU se reúnen tras casi 70 años de confrontación iniciados con la Guerra de Corea (1950-1953) y de 25 años de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa nuclear del régimen.

