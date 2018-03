El desfile militar de Trump será el 11 de noviembre y no tendrá tanques

Washington (EFEUSA).- El Pentágono está organizando para el próximo 11 de noviembre, Día de los Veteranos de Estados Unidos, el desfile militar que quería el presidente, Donald Trump, un evento que, según informó la CNN, no tendrá tanques.

Trump pidió hace un mes al Pentágono que lo organizara después de quedar maravillado el año pasado en París con el desfile militar del 4 de julio, Día de la Bastilla, al que le invitó el presidente francés, Emmanuel Macron.

La CNN obtuvo un documento preparatorio del Pentágono en el que informa a mandos militares que el desfile, que será el primero de estas características en EE.UU. desde 1991, recorrerá la avenida Pensilvania de Washington desde la Casa Blanca hasta el Congreso.

El desfile “incluirá solo vehículos con ruedas, no tanques” para así “minimizar el daño a la infraestructura local” de Washington, apunta en el documento.

Lo que sí tendrá será un “fuerte componente aéreo”, incluyendo aeronaves antiguas.

El Pentágono quiere poner él “énfasis” del desfile en “el precio de la libertad”.

Estados Unidos no organiza un desfile militar a gran escala desde junio de 1991, después de ganar la primera Guerra del Golfo y con George Bush padre en la Casa Blanca.

En esa ocasión, 8.800 militares desfilaron por el centro de Washington atrayendo a unos 200.000 espectadores, según The Washington Post.

De hecho, los desfiles militares a gran escala en Estados Unidos son algo poco habitual y reservados a celebraciones postbélicas.

Los hubo después de la guerra civil estadounidense, en 1865; una vez finalizada la Primera Guerra Mundial en 1919 y también en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial.

Cuando EE.UU. retiró sus tropas de Irak en 2011, el Gobierno de Barack Obama no quiso organizar un desfile porque la guerra de Afganistán seguía su curso y había vidas estadounidenses en riesgo.

Tampoco los hubo después de las guerras en Corea y Vietnam, ya que Estados Unidos no salió vencedor de esos escenarios.

