La presencia del estelar Richard Sherman con Seahawks llegó a su final

Seattle (EE.UU.), 9 mar (EFE).- La presencia del esquinero estelar Richard Sherman con los Seahawks de Seattle llegó a su final después que el equipo informó hoy que no continuará más dentro de la franquicia en la que fue uno de los jugadores más destacados de su historia.

La decisión del equipo sorprende al mundo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que ya desde el pasado miércoles sabían de las intenciones de los Seahawks de tratar de conseguir el traspaso de Sherman, que actualmente se recupera de las operaciones de ambos tendones de Aquiles.

También se dio a conocer a través de la NFL Network que el propio Sherman ya había comenzado a despedirse de sus compañeros.

Con la marcha de Sherman, los Seahawks dan por concluida la era de la llamada “Legion of Boom” que les llevó al título del Super Bowl y ser el equipo que proyectaron como una nueva dinastía, que a final no pudo concretarse.

Junto a los profundos Earl Thomas y Kam Chancellor, y los esquineros Walter Thurmond y Byron Marshall, la defensiva secundaria se hizo del apodo “Legion of Doom”, brillando como parte de una defensiva que también contó con talentos de la talla de los apoyadores Bobby Wagner y K.J. Wright, y los linieros defensivos Cliff Avril y Michael Bennett.

Antes de darse la salida de Sherman, los Seahawks también traspasaron a Bennett a los Eagles de Filadelfia, actuales campeones del Super Bowl, otra muestra más de la reestructuración completa que el equipo de Seattle quiere hacer con su defensiva.

Se espera que el profundo Earl Thomas se mantenga con el equipo durante la temporada del 2018 después que su nombre había surgido en recientes conversaciones de traspaso.

Pero los Seahawks aclararon que escuchaban propuestas de traspaso, no que buscasen traspasarlo, por lo que es probable que Thomas reciba una extensión antes que sea traspasado.

Por su parte, ahora Sherman, de 29 años, tiene la oportunidad de encontrar a su próximo equipo y al ser dado de baja puede firmar con una nueva franquicia sin tener que esperar al inicio de la agencia libre, que no será hasta el próximo miércoles.

Sherman ha sido elegido al Pro Bowl en cuatro ocasiones, y tres ha formado parte del primer equipo All-Pro.

El esquinero estelar tenía un año más de su extensión de contrato por cuatro y 56 millones de dólares que firmó en el 2014 luego que los Seahawks ganaron el Super Bowl XLVIII.

Está programado para impactar con 13,2 millones contra el tope salarial en el 2018 y el futuro de Sherman con los Seahawks había sido una interrogante desde que surgieron los rumores que el equipo estaba dispuesto a traspasarlo.

Los Seahawks se ahorrarán 11 millones en el tope salarial con la salida de Sherman, que se encuentra en plena recuperación de las operaciones de los tendones de Aquiles de ambos pies.

Sherman indicó el mes pasado que esperaba volver a correr a mediados de abril o principios de mayo. También informó que desde el año pasado era su propio agente.

Los Seahawks seleccionar a Sherman en la quinta ronda del sorteo universitario del 2011 de la NFL, procedente de la Universidad de Stanford, y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo al formar una de las mejores defensivas de la liga con una aportación de 32 interceptaciones en las siete temporadas que estuvo con el equipo de Seattle.

Sin embargo, debido a su personalidad extrovertida y fuerte le ha traído conflictos, incluyendo gritos en las laterales con los entrenadores asistentes y compañeros de equipo.

Además, circularon rumores de fuertes roces entre Sherman y el mariscal de campo Russell Wilson y otros elementos de la ofensiva después de la derrota de los Seahawks en el Super Bowl XLIX ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

Pero Sherman fue clave en la campaña que culminó en el triunfo del Super Bowl XLVIII de los Seahawks, cuando en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) desvió el pase del mariscal de campo Colin Kaepernick para Michael Crabtree y su equipo venció a los 49ers de San Francisco que les puso en la lucha por el título de la NFL.

