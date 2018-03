Abundancia de candidatos latinos en primarias puede propiciar más poder

Chicago (EFEUSA).- Las elecciones primarias de este año en Estados Unidos registran una cantidad sin precedentes de candidatos latinos, un hecho que puede conducir a más posiciones de poder en el Congreso para esta minoría o resultar contraproducente, según diversos especialistas.

“Es vital tener más gente en posiciones de poder, pero para ello hay que postular la mayor cantidad posible de candidatos y ganar elecciones”, declaró Lizet Ocampo, directora política de People for the American Way.

En su opinión, el voto latino va en aumento y las primarias, que comenzaron hoy en Texas y se extenderán hasta agosto en todo el país, pueden ser una demostración del nivel de participación y compromiso de los electores hispanos a nivel estatal y nacional.

Según Ocampo, este año los candidatos hacen campaña y entusiasman a la gente, que “comienza a entender por qué es importante votar”, especialmente en la comunidad hispana cuya participación en las elecciones de medio término de 2014 fue del 27% del electorado, menos que el 31,2% de 2010.

Hay esperanzas de que “este año las cosas sean diferentes”, dijo Ocampo, quien ve las primarias y las elecciones de noviembre, en la que los demócratas buscarán recuperar el control de la Cámara de Representantes, como un primer examen del primer año de Gobierno del presidente Donald Trump y del Congreso de mayoría republicana.

Por su parte, Mayra Macías, directora política de Latino Victory Fund, ve como un desafío “mayor de lo anticipado” la cantidad de postulantes latinos en las primarias.

“La barra está muy alta y se ha vuelto muy difícil conseguir fondos para hacer campaña, en particular para las mujeres y las minorías”, declaró a Efe.

Además, la proliferación de candidatos puede confundir a la gente y resultar contraproducente a la hora de votar, agregó.

Macías señaló el caso de la representante estatal demócrata Juana Matías, quien aspira a convertirse en la primera mujer elegida para el Congreso por Massachusetts, pero para ello debe superar primero a otros 12 aspirantes de su partido en las primarias antes de llegar a disputar el escaño que dejó la demócrata Niki Tsongas al retirarse.

“A Matías se le hace cuesta arriba, sobre todo porque tiene que luchar contra gente de su propio partido”, dijo Macías.

En Florida, la competencia para reemplazar a la republicana Ileana Ros-Lehtinen, que también se retira, atrajo a nueve demócratas y siete republicanos, entre ellos varios latinos.

Otro ejemplo mencionado por Macías es California, donde hay postulantes latinos para varios escaños que disputarán en las primarias que se celebrarán en junio, antes de avanzar a la elección general.

En Chicago, el comisionado del Condado de Cook, Jesús “Chuy” García, tiene tres contendientes en las primarias del 20 de este mes para reemplazar al representante federal demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, quien no aspira a la reelección.

“Todo esto puede dividir el voto latino”, dijo Macías, quien advirtió que “demasiados competidores” puede ser contraproducente.

