“Soñadores” creen que las urnas castigarán congresistas que no apoyaron DACA

Los Ángeles, 6 mar (EFEUSA).- Tras el fracaso del Congreso por lograr un acuerdo para legalizar a amparados por la Acción Diferida (DACA), “soñadores” y defensores de los inmigrantes enfocarán sus esfuerzos en apoyar o sabotear las campañas de los legisladores que se oponen a esta medida en las elecciones de noviembre.

“Si este Congreso no ha podido llegar a un acuerdo sobre un tema que la mayoría de la población estadounidense está de acuerdo entonces vamos a cambiarlo”, dijo a Efe César Vargas, abogado de Inmigración amparado por DACA y cofundador de Dream Action Coalition.

Aunque la estrategia de influir en las elecciones para lograr adeptos a la causa de los inmigrantes e indocumentados no es nueva, activistas como Vargas creen que esta es la mejor opción para sacar al Congreso del estancamiento en el que se encuentra sobre DACA.

Esta vez la causa de los jóvenes indocumentados contaría con un gran apoyo de los votantes, pues una encuesta realizada por la cadena de noticias ABC y el periódico “Washington Post” encontró que más del 80 % de los estadounidenses respalda la legalización permanente de los beneficiados por DACA.

Incluso el presidente Donald Trump sigue jugando la carta de los “soñadores” cada vez que puede y hoy, en un mensaje en Twitter acusó a los demócratas de “total inacción” durante los seis meses de plazo que dio para lograr un acuerdo antes de cerrar el programa, aunque finalmente no se llevó a cabo tras una decisión judicial.

El republicano culminó el mensaje asegurando que se puede hacer un trato sobre este programa que da permiso de residencia y trabajo a unos 690.000 jóvenes indocumentados.

Dulce García, una de las seis “soñadoras” que entabló una demanda contra la decisión de Trump de rescindir DACA, asegura que el apoyo de la comunidad continúa creciendo.

La activista puso como ejemplo el apoyo económico que brindaron residentes de San Diego para financiar el viaje de varios jóvenes a la capital para presionar a los congresistas.

En California los esfuerzos se han centrado en presionar a los republicanos. Uno de los objetivos es el congresista Steve Knight, republicano que representa un distrito al norte del condado de Los Ángeles con una gran población latina que puede votar.

“Estoy profundamente decepcionada con el congresista Knight por su falta de liderazgo para proteger a las familias inmigrantes en su distrito”, advirtió Yvonne Figueroa, una votante de ese distrito que participa hoy en una masiva protesta. “Le pido que tome un liderazgo audaz al apoyar una legislación de inmigración justa”.

Los conservadores no deberían ser el único objetivo de los “soñadores”, según Angelo Falcón, presidente del Instituto Nacional para Políticas Latinas (NiLP).

Falcón advirtió hoy en un editorial que ante la dependencia de los líderes latinos de los demócratas, éstos no han podido hacer que el partido se involucre todo lo necesario con esta comunidad.

Un ejemplo de la indiferencia de los demócratas sería la poca o nula respuesta ante una serie de recomendaciones hechas por NiLP para que el partido incluya a los latinos y sus representantes, advierte Falcón.

La soledad y falta de apoyo de líderes latinos y soñadores se siente más en estados conservadores como Oklahoma. La activista Angelica Villalobos, quién encabezó una demanda para que el gobierno no compartiera la información de los amparados con DACA con agentes de inmigración, asegura que la lucha en su comunidad es doble.

“Hay muchos frentes de batalla, las políticas estatales y además un Congreso que no nos pone atención, todo porque no podemos votar”, lamentó.

A pesar de que la historia reciente de la lucha por los indocumentados y una reforma migratoria no da muchas esperanzas, Vargas insiste en que el movimiento de los “soñadores” es diferente y esta vez las probabilidades de ganar son mayores. “Hasta Trump sabe que somos una fuerza creciente”, recalca.

Por su parte García, que está en la capital del país en tareas de cabildeo, quiere dejar en claro a los congresistas que después de este 5 de marzo el número de soñadores que están expuestos a una deportación asciende cada día.

Según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, (USCIS) 13.090 permisos de DACA vencen este mes, 5.320 expiran en abril y casi 14.000 soñadores perderán el amparo en mayo.

A estos números se le suman los miles de beneficiados que enviaron sus renovaciones tras la decisión de un juez de California de restablecer el amparo en enero pasado.

Falcón asegura que los latinos necesitan formar parte de la historia democrática del país y tienen que desarrollar una nueva estrategia nacional que les permita enfrentar unidos y visibles los retos de esta administración.

