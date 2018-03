Organizaciones protestan contra posible visita de Trump a frontera con México

México, 5 mar (EFE).- Defensores de migrantes protestaron hoy en la capital mexicana contra una posible visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la frontera con México y en favor de los 11 “soñadores” que marcharon de Nueva York a Washington.

“Desde aquí le decimos que no es bienvenido porque ha causado mucho dolor a las familias, provoca dolor, incertidumbre, muertes con esta política racista y xenófoba. Ha aumentado el odio de los blancos hacia comunidades latinas”, dijo María García, de la Coalición Binacional Contra Donald Trump.

De acuerdo con el diario The Washington Post, Trump planea visitar a mediados de marzo los prototipos para un posible muro en la frontera con México que su gobierno ordenó construir cerca de San Diego (California).

En la manifestación ante la embajada estadounidense en Ciudad de México, que tuvo una escasa convocatoria, participaron representantes de la Coalición Binacional Contra Trump, el Foro de Abogados Migratorios, la Red Migrante del Sur, y la organización Deportados Unidos en la Lucha.

Las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno mexicano para que defienda a los migrantes mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y actúe en defensa de los “soñadores”.

“Estamos aquí en apoyo a los jóvenes ‘dreamers’ que van hacia Washington”, dijo María García al respaldar la marcha de los “soñadores”, explicó García.

Un grupo de once “soñadores” recorrió recientemente a pie los más de 400 kilómetros que separan Nueva York de Washington para simbolizar los sacrificios que la comunidad indocumentada tiene que hacer para vivir en Estados Unidos y para reclamar una solución que regularice su situación en este país.

“Los estamos apoyando porque creemos y estamos en contra de las políticas públicas de Donald Trump que causa tanto dolor e incertidumbre a jóvenes que no tienen culpa de haber sido llevados a Estados Unidos”, acotó García.

Related