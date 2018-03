Gobierno cruzó línea de inhumanidad al separar familias

Los Angeles, 5 Mar (Notimex).- El gobierno de Estados Unidos ha cruzado la línea de la inhumanidad abyecta con la separación forzada de niños de sus padres en la frontera, mientras luchan por un permiso legal para permanecer en el país, señaló hoy aquí el diario Los Angeles Times.

“Separar a niños y padres en la frontera es cruel e innecesario”, asevero el más importante diario del oeste de Estados Unidos en uno de sus editoriales del día.

La administración del presidente Donald Trump ha demostrado que está dispuesta, ansiosa en realidad, por hacer todo lo posible para limitar la inmigración ilegal a Estados Unidos, anotó.

“Desde construir un muro fronterizo multimillonario con México hasta redadas escalonadas que atrapan a los que viven aquí sin permiso, incluso si no tienen antecedentes penales y son miembros productivos por largo tiempo de sus comunidades”, enumero.

“Ahora el enfoque frío de la administración para hacer cumplir la ley ha cruzado la línea de la inhumanidad abyecta: la separación forzada de los niños de sus padres mientras luchan por un permiso legal para permanecer en el país”, insistió.

¿Qué tan extendida está la práctica? Eso no está claro. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó hacer comentarios porque está siendo demandado por la práctica. Ignoraba una solicitud de estadísticas sobre cuántos niños se había separado de sus padres.

Una sorprendente falta de transparencia por parte de una administración que enfrenta una cantidad sin precedentes de demandas por su incumplimiento de las solicitudes de gobierno de la Ley de Libertad de Información de archivos públicos.

Pero los activistas por los derechos de los inmigrantes dicen que han notado un salto, y en diciembre, una coalición de grupos presentó una queja ante la Seguridad Nacional sobre la práctica.

Cuando los padres y los niños cruzan la frontera y le dicen a los agentes de la patrulla fronteriza que les gustaría solicitar asilo, a menudo son detenidos mientras se considera su solicitud.

Bajo la administración de Barack Obama, las familias solían ser entregadas al cuidado de un pariente u organización, o mantenidas en un centro de detención familiar.

Pero bajo el presidente Trump, los padres, por lo general las madres que viajan sin sus cónyuges, que se escabullen a través de la frontera y luego se entregan, son acusados ??del delito menor de ingresar ilegalmente al país, señalaron los defensores.

Y como se trata de una acusación penal, no una violación civil de los códigos de inmigración, los niños son conducidos a un centro de detención juvenil sin explicación.

A veces, los padres y los niños están inexplicablemente separados, incluso cuando no se presentan cargos. Los activistas creen que el gobierno está dividiendo a las familias para enviar un mensaje de disuasión: se atreven a buscar asilo en la frontera y nos llevaremos a su hijo.

Si los activistas tienen razón sobre los motivos de la administración, ese es el comportamiento aborrecible del gobierno. La queja de la coalición le pidió al inspector general del departamento que investigara; debería hacerlo, rápido.

“La práctica no solo es inhumana, sino que viola las leyes federales e internacionales que rigen la forma de tratar a los solicitantes de asilo. Los gobiernos no deben criminalizar el acto de pedir ayuda”, demandó.

Mientras tanto, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en San Diego que alerta sobre lo que está haciendo Homeland Security.

El documento dice que una madre y su hija menor, identificadas solo por sus iniciales, huyeron de la República Democrática del Congo, un país que enfrenta una crisis humanitaria debido a la creciente violencia política con connotaciones religiosas, después de refugiarse en una iglesia católica. La madre y su hija llegaron al cruce fronterizo de San Ysidro el 1 de noviembre y de inmediato solicitaron asilo.

Al escuchar la historia de la madre, un oficial de asilo determinó que tenía una “posibilidad significativa de recibir asilo en última instancia”, según la demanda, y permitió que la pareja entrara en el país a medida que avanzaba la solicitud.

Al principio, fueron alojados en un motel. Pero después de cuatro días, el gobierno encarceló a la madre, de 39 años, en el centro de detención de Otay Mesa y, sin dar explicaciones, envió a su hija de siete años a un centro para niños cerca de Chicago.

En los cuatro meses transcurridos desde entonces, han estado en contacto solo por teléfono, y solo media docena de veces, de acuerdo con la presentación del tribunal.

Notablemente, la madre en este caso no ha sido acusada de ingresar ilegalmente al país. Y no hubo ninguna acusación ofrecida por el gobierno de que ella es una madre no apta, ni una explicación de por qué no liberó a la madre y a la hija a la custodia de un grupo de defensa de la inmigración.

“Estas no son las acciones de un gobierno humano. Para separar a los niños de los padres es desmesurado a menos que el niño esté en riesgo de daño. Se vuelve aún peor cuando llega la separación, ya que la familia está pidiendo ayuda y protección a las mismas personas que de repente los separan. Esto solo traumatiza al traumatizado y necesita detenerse”, finalizó el diario.