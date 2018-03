Reporte refleja que negocios latinos son los de más crecimiento en el país

Los Ángeles (EFEUSA).- Las empresas y los negocios establecidos por latinos son los de más rápido crecimiento en Estados Unidos a pesar de que suelen encontrar barreras para su financiación, según reveló un reporte difundido.

El informe “Estado Empresarial Latino 2017”, presentado por la Iniciativa del Empresariado Latino (SLEI, en inglés), hace eco de cifras de Latino Donor Collaborative, según las cuales en 2015 “el Producto Interno Bruto (PIB) generado por los latinos en Estados Unidos fue de 2,13 billones de dólares”, aseguró el análisis.

La cifra representó un aumento considerable en relación al 1,38 billones de dólares que se calculó que los hispanos aportaron al PIB en 2012.

“La tasa de crecimiento de las empresas latinas en Estados Unidos, tanto las empresas que no son de empleadores como las de los empleadores (las que tienen empleados remunerados), han superado la tasa de crecimiento de todos los demás grupos”, señala el reporte que recogió datos de más de 5.000 compañías propiedad de hispanos en EEUU.

El informe SLEI, una colaboración entre la Universidad de Stanford y la Red de Acción de Negocios Latinos (LBAN), puso de relieve el crecimiento de los negocios cuyas propietarias son mujeres latinas al resaltar que crecieron el 87 % entre 2007 y 2012.

Aun así, el documento destaca que las empresarias latinas enfrentan “desafíos” para acceder a capital de parte de instituciones financieras.

De igual manera, y no obstante su rápido desarrollo, “los bancos nacionales ofrecen menos préstamos de financiación a los negocios latinos”, se lee en el reporte, elaborado por Marlene Orozco, analista líder de SLEI, y Paul Oyer y Jerry Porras, profesores de la Escuela de Posgrado de Negocios de Stanford.

“Considerando solamente las firmas de latinos estos negocios tienen el índice más bajo de préstamos de negocio de las instituciones financieras entre todas las demás firmas”, asegura el documento.

Así, sólo el 12 % de los negocios latinos tienen acceso a los préstamos bancarios comparado con 18,4% de los negocios de blancos no hispanos, 15,3 % de negocios de asiáticos y 14,2 % de negocios de dueños afroamericanos.

De igual forma, entre todas las empresas las firman latinos tienen el mayor índice de clientes y consumidores fuera de Estados Unidos, el 4.5 % en comparación al 4% de los asiáticos, 2 % de los negocios de blancos no hispanos y 1 % de los negocios propiedad de afroamericanos.

Entre las firmas latinas entrevistadas, el 9 % tienen clientes internacionales y el 28 % tienen clientes a todo lo largo de Estados Unidos, lo que muestra una “propensión a tener una mentalidad globalizada”, concluyó el estudio.

