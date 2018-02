Activistas piden a corte de Los Ángeles analice suspensiones ilegales de DACA

Los Ángeles (EFEUSA).- Jóvenes a los que la Administración Trump revocó la protección del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pidieron a una corte de Los Ángeles extender la demanda a todos aquellos “soñadores” a los que el gobierno revocó el programa “ilegalmente”.

David Hausman, abogado de ACLU, explicó a Efe que se le pidió al juez Philip S. Gutiérrez que certifique el reclamo colectivo, y además emita una decisión judicial impidiendo al gobierno federal rescindir los permiso de DACA sin previo aviso, o que al menos ofrezca una explicación razonable.

“Hemos identificado 23 soñadores a los que se les ha revocado DACA de forma ilegal, pero con la decisión del gobierno de rescindir el programa podrían llegar a cientos”, advirtió Hausman.

En su batalla legal, ACLU quiere asegurar que el gobierno no pueda despojar arbitrariamente a los “soñadores” del amparo migratorio basado en denuncias no probadas, o en delitos de bajo nivel que no descalifican al beneficiado.

Hausman añadió que las decisiones de la corte por defender a los beneficiados por DACA debería ser tomadas en cuenta por legisladores para lograr un acuerdo que los legalice.

Un primer gran triunfo se dio en noviembre último cuando la corte obligó al gobierno a devolver el amparo a Jesus Alonso Arreola Robles.

La demanda que se presentó el año pasado estaba encabezada por Arreola Robles, de 23 años, quien estuvo protegido por el programa desde 2012 hasta que fue detenido, el 12 de febrero del 2017, por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), bajo sospechas de tráfico de indocumentados cuando hacía un servicio de Uber en San Diego.

Tras varios días detenido, Arreola Robles fue puesto en libertad y, aunque un juez lo liberó de los cargos, las autoridades federales despojaron al joven del beneficio migratorio alegando que había perdido la protección por haber sido arrestado.

La corte también consideró que el Gobierno concedió el amparo de DACA a Arreola en 2012, 2014, y 2016, y la Administración no puede cambiar su posición en lo que concierne a si él merecía de DACA sin al menos proporcionar una razón válida para el cambio.

La querella legal actual argumenta que las prácticas de revocación que el gobierno está utilizando en el caso de los “soñadores” violan la ley federal de procedimientos administrativos y la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda a la Constitución de los EE.UU.

El juez Philip S. Gutiérrez escuchó los argumentos de la acción promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y se espera que entregue el fallo en los próximos días, tras analizar las evidencias presentadas.

ACLU habilitó el correo electrónico: DACArevoked@aclu.org para que a los que se les revocó injustamente el programa realicen la denuncia.

