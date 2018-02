USA reitera que no es el momento para nuevas iniciativas de desarme nuclear

Ginebra, 26 feb (EFE).- El embajador de EEUU ante la Conferencia de Desarme de la ONU, Robert Wood, afirmó hoy que ahora “no es el momento” para nuevas iniciativas sobre el desarme nuclear en el seno de la organización multilateral, porque para ello primero hay que cambiar el deteriorado contexto de seguridad internacional.

“Ahora no es el momento para nuevas iniciativas de desarme audaces”, pero “no hay duda de que EEUU permanece firmemente comprometido con sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación nuclear, incluido el artículo VI”, declaró Wood.

El artículo VI señala que cada parte del Tratado se compromete a efectuar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional.

EEUU también permanece comprometido con “acuerdos de control de armas (nucleares) que son verificables, que se cumplen y que mejoran la seguridad”, añadió Wood.

Dijo que “incluso en estos momentos difíciles, EEUU buscará medidas que puedan ser eficaces a la hora de crear las condiciones para futuras negociaciones de desarme” nuclear.

También aseguró que la eliminación total de las armas nucleares en el mundo sigue siendo un objetivo al que aspira EEUU, pero la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump es “realista” y “obliga a reconocer los desafíos y afrontarlos inmediatamente”.

Mientras que EEUU ha reducido sus reservas de armas nucleares en un 85 % desde el momento álgido de la Guerra Fría y no ha desplegado nuevas capacidades nucleares durante la última década, otros países han hecho lo contrario y han perseguido la modernización de sus fuerzas nucleares existentes o desarrollado incluso nuevas, afirmó.

“El entorno de seguridad internacional es actualmente más dinámico, complejo y amenazante que en cualquier otro momento desde el fin de la Guerra Fría”, recalcó el embajador.

Añadió que por ello cualquier “progreso en el frente del desarme nuclear y el reforzamiento del régimen de no proliferación requiere mejorar la seguridad internacional”.

“No será fácil, pero no hay otro camino”, sostuvo Wood.

