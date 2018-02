Trump ve “posible” que no haya acuerdo por DACA y culpa al abandono demócrata

National Harbor (MD), 23 feb (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, afirmó hoy que ve “muy posible” que no se alcance un acuerdo sobre la Acción Diferida (DACA) y acusó a los demócratas de haber “abandonado totalmente” la causa de los jóvenes indocumentados que protegía ese programa.

“Los demócratas del Senado y la Cámara de Representantes han abandonado totalmente DACA; ya ni siquiera me hablan de eso”, aseguró el mandatario durante su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el gran evento anual de la derecha que se celebra en National Harbor, cerca de Washington.

Trump dijo que era “muy posible” que no se alcance un acuerdo entre republicanos y demócratas por el programa, aprobado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama y que protegía a los jóvenes indocumentados que llegaron al país como niños de la deportación.

El plan fue cancelado el pasado septiembre cuando aún amparaba a un total de 690.000 personas y Trump dio un plazo de seis meses al Congreso para resolver el asunto, por lo que convirtió en uno de los principales escollos en la negociación de los presupuestos del país.

“Hemos cogido la reputación de que DACA no es algo republicano, pero sí lo es porque queremos arreglarlo”, incidió el magnate, que advirtió a los votantes sobre el alcance de una solución: “Más vale que elijáis a más republicanos o nunca pasará”, expresó en referencia a los comicios legislativos de 2018.

Trump lamentó que la oposición “está deseando” aceptar el muro de la frontera sur con México -uno de las grandes promesas de campaña del mandatario-, pero “no quieren darle las leyes”.

“Pedimos al Congreso construir un gran muro fronterizo para impedir que los criminales peligrosos entren en nuestro país”, señaló Trump, trazando lazos entre inmigración y delincuencia.

En esta línea, atacó al sistema de “lotería” migratoria y enfatizó en que no quiere que beneficie a alguien que resulte ser “una persona horrible”.

La “lotería de visados para la diversidad” asigna aleatoriamente hasta 50.000 visados al año para los ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a Estados Unidos.

El programa fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 en parte para fomentar la entrada de inmigrantes irlandeses, aunque en los últimos años ha beneficiado sobre todo a ciudadanos de África.

Trump reiteró su apuesta por una política migratoria basada en “el mérito” y que haga llegar a territorio estadounidense a personas que estén dispuestas a “contribuir a la economía y al país”, a querer a los estadounidenses y compartir sus valores.

Trump presentó en enero “cuatro pilares” imprescindibles para que firme una ley migratoria, que incluyen dos ideas que resultan aceptables para buena parte de los legisladores moderados de la oposición demócrata: 25.000 millones de dólares para el muro con México, a cambio de una solución para 1,8 millones de indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.

Los otros “dos pilares”, los más polémicos, buscan cancelar la “lotería de visados para la diversidad”, que asigna 50.000 permisos de trabajo y residencia al año; e instaurar una selección por méritos para sustituir al actual sistema de reagrupación familiar, conocido por sus detractores como “migración en cadena”.

Durante su intervención, el presidente leyó un poema sobre la mordedura de una serpiente, trazando el paralelismo con la inmigración, y que finaliza diciendo: “Ya sabías que era una serpiente cuando me metiste aquí”.

El magnate también sacó pecho en materia de seguridad y de lucha contra el crimen e hizo referencia a la Mara Salvatrucha (MS-13), de la que dijo que “no entiende nada más que no sea dureza” y -consideró- “nosotros tenemos a los agentes más duros”.

