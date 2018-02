Algunos robots icónicos de Star Wars podrían estar cerca de hacerse realidad

Washington, 21 feb (EFEUSA).- Algunos icónicos robots de la famosa saga Star Wars, como R2D2 y BB-8, podrían estar muy cerca de convertirse en realidad en los próximos años, según un informe publicado hoy en la revista especializada Science Robotics.

La manera como se comunican estos robots, mediante sonidos y gorjeos, podría ser efectiva para las comunicaciones robóticas no verbales de la vida real, según la investigadora Robin Murphy, de la Universidad de Texas A&M en College Station (Texas).

“Si bien tener un amigo robot inteligente y sensible que arregla tu nave espacial podría estar un poco más allá de la ciencia actual, hay partes de los robots de Star Wars que se sustentan en el mundo real”, indicó Murphy.

En las películas los robots usan señales no verbales para interactuar con los humanos y proyectar su propio estado mental, incluido un sentimiento de frustración.

Actualmente, la ciencia ha demostrado que los ruidos robóticos similares a los de los robots de Star Wars se pueden utilizar de manera efectiva para atraer a niños y adultos.

Por el contrario, las cualidades locomotrices de R2D2 y BB-8 son menos realistas, según Dan Goldman, experto en Robótica de la Universidad Georgia Tech.

El investigador demostró que la estructura esférica de BB-8 se atascaría fácilmente en las dunas de arena del universo de Star Wars y determinó que el diseño biomimético es “más favorable” para lograr una locomoción compleja.

“Cualquiera que haya conducido un automóvil en la playa sabe cuán rápido pueden enterrarse las ruedas en la arena y girar en el lugar”, señaló Goldman en un artículo paralelo.

La NASA ya envió al espacio en 2011 al androide Robonaut (R2), un robot de última generación apodado como su alter ego en la saga de Star Wars, y que está actualmente en la Estación Espacial Internacional (EEI) ayudando en tareas de mantenimiento.

