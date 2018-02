Carteles gigantes recorren Miami para pedir al senador Rubio control de armas

Miami, 16 feb (EFEUSA).- Tres camiones con carteles dirigidos al senador republicano Marcos Rubio recorrieron hoy las calles de Miami para exigirle que actúe a favor del control de armas para evitar matanzas como la ocurrida esta semana en una escuela de Florida.

“Masacre en una escuela. Y aún no hay control de las armas. ¿Por qué, Marco Rubio?” es el mensaje que los camiones llevaron hasta la misma oficina del senador en virtud de una campaña impulsada por la organización activista Avaaz y respaldada por otras organizaciones.

“Muchas madres que hoy están llorando por sus hijos hubieran hecho estos carteles. Hoy quisimos poner esta conversación en la calle, ya que Rubio representa una clase política que todavía no ha respondido a ninguna de nuestras preguntas”, dijo a Efe el portavoz de Avaaz, Oscar Soria.

La iniciativa está inspirada en la película “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”, que gira en torno a una madre que pide explicaciones a los alguaciles sobre el crimen de su hija en tres enormes carteles publicitarios situados a las afueras de esa ciudad.

También hoy fueron tres los carteles usados para Avaaz, cuya directora adjunta, Emma Ruby-Sachs, considera “inexcusable” que el senador haya dicho que es “inexplicable” la muerte de 17 personas a causa de los disparos hechos por un joven de 19 años, Nikolas Cruz, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland.

“Florida tiene leyes muy laxas. Rubio ha sido apoyado por la NRA (Asociación Nacional del Rifle) y nunca ha intentado reformar estas leyes. Es uno de los senadores que más contribuciones recibe de la NRA, y además tiene una calificación ‘A+’ de esta asociación, como mejor alumno”, dijo a Efe Ruby-Sachs.

La vicepresidenta de la Coalición para Prevenir la Violencia de Armas en Florida, Patricia Brigham, que ha respaldado la campaña de hoy, pidió a los legisladores “que atiendan sus propuestas de ley SB 196 y HB 219”, que prohibirían las armas semiautomáticas de asalto, como la utilizada en la masacre en Parkland, que fue perpetrada opor Nikolas Cruz, de 19 años, y dejó 17 muertos.

“Éstas son armas de guerra y no deberían estar en manos de civiles”, dijo Brigham en referencia al rifle de asalto AR-15 con el que Nikolas Cruz abrió fuego indiscriminadamente.

“En el último año han habido 334 tiroteos masivos, y no ha habido ninguna ley federal nueva referente a las armas desde 1994”, aseveró Ruby-Sachs.

