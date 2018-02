Gloria Trevi, 50 años y dos vidas

México, 14 feb (EFE).- “Uno por uno”, así es como Gloria Trevi asegura que ha ido ganando su batalla para que la gente sepa cómo es realmente; la cantante mexicana cumple mañana 50 años, pero puede decir que ha tenido dos vidas, separadas por trágicos hechos que ha tenido que superar con la ayuda de sus seguidores.

Cuando Trevi se pone sus trajes, se arregla el pelo y en el escenario empieza a sonar la música que la hizo conocida en los 90, como “Pelo suelto” o “La papa sin catsup”, se transforma.

“Realmente viajo en el tiempo”, aseguró recientemente en redes sociales en un enlace directo en el que aprovechó para conversar con sus seguidores.

La cantante regresa, de esta forma, a los momentos en los que agitaba descontroladamente el cabello durante sus actuaciones y sorprendía con su espontaneidad y sus aires de rebeldía.

Sus canciones y su personalidad ayudaron a que se convirtiera en una figura icónica, aunque ella defiende que nunca ha sido un “personaje”. “Aprendí a ser Gloria Trevi en la calle, en las calles de México”, señaló.

Y este aprendizaje, defiende, no ha sido fácil: “Sobreviví al abuso, al maltrato de una persona, y luego aguanté la presión de una sociedad que quería castigarme por haber sido rebelde. Y luego, me levanté”.

En enero de 2000, la artista, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”, fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004.

El escándalo en torno al entonces llamado “clan Trevi-Andrade” comenzó a salir a la luz cuando la cantante Aline Hernández publicó el libro “La Gloria por el infierno” (1998).

A partir de ahí se fue dando a conocer el proceso por el que Andrade, aprovechando la fama de Trevi, reclutaba con engaños a adolescentes y abusaba de ellas.

“Yo he tenido una batalla después de lo que me pasó de uno por uno”, reconoció Trevi en referencia a aquellas personas que la criticaron duramente después de lo ocurrido.

La cantante es consciente de que su mayor fortaleza es la que le dan sus seguidores, los llamados “trevilanders”, y por eso les pidió “paciencia y cariño”, para enfrentar a los críticos y “ganárselos” con amor.

El 50 cumpleaños llega cuando Trevi está viviendo un buen momento profesional y disfruta de la recta final del “Versus World Tour”, que realiza con otra conocida figura del rock mexicano, Alejandra Guzmán.

La gira, que comenzó a mediados del año pasado y tiene como fecha de cierre el 14 de abril en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, une las potentes voces de las dos artistas a través de los grandes éxitos de sus carreras, a los que se suman un par de dúos creados para la ocasión: “Cuando un hombre te enamora” y “Más buena”.

El último disco de estudio de Trevi es hasta la fecha “El amor” (2015), en el que realizó versiones de temas románticos, entre ellos “Como yo te amo”, “Perdóname” y “Ahora quién”.

Por la cabeza de la cantante ya ronda el proyecto de lanzar un nuevo trabajo. De momento, ha adelantado que incluirá temas originales, aunque prefiere no dar muchas pistas hasta que acabe el “Versus”.

En cuanto a cómo vive el paso del tiempo, Trevi tiene claro que puede ser, como indica la canción de Guzmán que toma prestada en el espectáculo, “eternamente bella”.

“Cada etapa tiene belleza, y eso para mí es lo máximo”, reflexionó en una rueda de prensa en la occidental ciudad de Guadalajara en la que presentó el DVD de “Versus”.

Dando rienda suelta a su imaginación, se imaginó en unos años como una señora “chonchita” (regordeta) llena de canas, que se pintará el pelo de colores llamativos como rosa o violeta y que siempre tendrá anécdotas que contar.

“Los seres humanos, si sabemos adaptarnos, somos eternamente bellos en cada etapa”, aseguró la cantante.

