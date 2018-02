Tasa de graduación escolar de los “soñadores” aumentó el 15 % gracias a DACA

Miami, 13 feb (EFEUSA).- La tasa de graduación escolar de los “soñadores” aumentó el 15 % y la matriculación universitaria el 20 % gracias al programa Acción Diferida (DACA), según un estudio realizado por economistas del Dartmouth College.

El informe sugiere que el programa aprobado en 2012 por el expresidente Barack Obama para evitar la deportación de estos jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo unos niños supone un incentivo para estudiar pues uno de los requisitos que deben cumplir los “soñadores” para optar a DACA es permanecer en la escuela o haber completado los estudios secundarios.

“Les estás dando una zanahoria inmensa para que no abandonen la escuela”, indica Na’ama Shenhav, una de las autoras del estudio publicado esta semana por el National Bureau of Economic Research (NBER), en una información publicada hoy por el medio MarketWatch.

De este modo, la “oportunidad de evitar la deportación” mediante su presencia en la escuela ha hecho cambiar sustancialmente las percepciones de los “soñadores” acerca de su futuro escolar.

No obstante, el estudio sostiene que las aspiraciones de formación no se limitan sólo al hecho de calificar para un estatus legal, ya que las matriculaciones a la universidad por parte de estos jóvenes aumentaron el 20 %.

Esta política contribuyó además a reducir el 45 % los embarazos juveniles y supuso un aumento de los alumnos que compaginan estudios y empleo, dado que DACA ofrece permiso de trabajo junto al de residencia temporal, un hecho que el estudio atribuye a la necesidad de tener unos ingresos que les permita pagar la escuela.

Asimismo, los autores del estudio defienden la necesidad de proteger a estos jóvenes “no solo por cuestiones morales si no económicas”, al esbozar el impacto “significativo” que tiene DACA en las decisiones de inversión de estos jóvenes y el consecuente aumento de productividad.

Además del requisito escolar, los jóvenes que optan a DACA debían haber llegado a EEUU antes de los 16 años, no haber tenido más de 30 años el 15 de junio de 2012, cuando se anunció la medida, haber vivido de manera continuada en el país por lo menos cinco años antes de esta fecha y no haber sido condenados por ningún delito, entre otras condiciones.

El Senado comenzó el proceso de debate para aprobar una legislación que dé un estatus permanente a cerca de 800.000 “soñadores”.

DACA expira el 5 de marzo, fecha establecida por el presidente Donald Trump para que el Congreso apruebe una alternativa que ofrezca una solución migratoria permanente a esos jóvenes, aunque quiere incluir en la citada legislación medidas para aumentar la seguridad fronteriza, incluida la construcción del muro con México, y una mayor restricción de la migración legal.

Related