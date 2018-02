Trump dice que hoy comienzan las conversaciones “serias” sobre inmigración

Washington, 12 feb (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, afirmó hoy que es ahora cuando comienzan las conversaciones “serias” sobre el futuro de miles de jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”, horas antes de que el Senado estadounidense decida si inicia el debate sobre una reforma migratoria.

“Hoy comenzamos conversaciones muy serias sobre DACA”, dijo Trump durante una reunión centrada en su propuesta de inversión en infraestructuras.

El presidente anunció en septiembre pasado que acabaría con el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), impulsado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños.

Trump dio al Congreso hasta el próximo 5 de marzo para aprobar una alternativa a DACA, y los demócratas presionaron para vincular la solución para los “soñadores” a las negociaciones sobre el presupuesto, pero, finalmente, el Senado aprobó la semana pasada una ley de gasto que no hacía frente al problema migratorio.

“Yo no quería que DACA estuviera en el presupuesto, quería que DACA (se negociara) por separado”, afirmó hoy Trump.

“Creemos que hay una buena oportunidad de conseguir (un reemplazo a) DACA si los demócratas van en serio y quieren hacerlo realmente (…). Realmente depende de ellos, porque nosotros queremos una seguridad fronteriza tremenda”, agregó.

En enero, Trump propuso al Congreso en enero un plan de reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a EEUU de niños a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza, y de una serie de cambios al sistema de migración legal.

Pero la propuesta del presidente recibió una respuesta fría entre los demócratas, y Trump ha subrayado que no aceptará ningún plan que no incluya fondos para el muro en la frontera con México y aborde sus otras prioridades, como las trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en Estados Unidos.

El Senado tiene previsto votar hoy a las 17:30 (22:30 GMT) para iniciar el debate sobre inmigración, aunque no hay ningún proyecto de ley que genere el consenso suficiente, de momento.

“Vamos a tener algo en el Senado que no hemos tenido en mucho tiempo: un debate real sobre un tema, sin saber cuál va a ser el resultado”, dijo este domingo el senador republicano Jeff Flake, en declaraciones a la cadena NBC News.

Se espera que los senadores comiencen a debatir y votar propuestas de ley y enmiendas sobre inmigración de todo tipo, y que salgan adelante aquellas que consigan reunir 60 votos.

Un grupo de senadores republicanos afines a la postura de Trump, entre ellos Chuck Grassley y Tom Cotton, presentaron a última hora del domingo un proyecto de ley que cumple los requisitos delineados por el presidente, aunque es improbable que genere el apoyo demócrata suficiente como para reunir 60 votos.

