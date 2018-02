Juez acusado por Trump decidirá la próxima semana sobre demanda contra muro

San Diego (EFEUSA).- El juez de Distrito federal Gonzalo Curiel, a quien Donald Trump acusó de ser parcial con él debido a su origen mexicano, tomará una decisión, posiblemente la próxima semana, sobre una demanda planteada por organizaciones ecologistas contra el muro fronterizo.

Tras una audiencia de más de 2 horas y media, en la que el magistrado oyó los argumentos de ambas partes en una corte federal en San Diego (California), Curiel solicitó más información antes de emitir algún tipo de resolución, entre ellas si es que tiene jurisdicción en esta demanda contra el muro que el presidente quiere levantar en la frontera con México.

El caso estudia tres demandas similares presentadas por el Gobierno de California, así como grupos ambientalistas entre los que figuran Centro de Diversidad Biológica y el Sierra Club de San Diego.

El debate se centró a si el Ejecutivo se excedió en su autoridad al intentar eximir de leyes ambientales la construcción del muro a lo largo de la línea fronteriza, planteamiento ante el que la defensa argumenta que el Gobierno está actuando dentro del marco constitucional.

Los demandantes argumentan que la administración federal está violando la Constitución y leyes estatales al ignorar normas medioambientales y no considerar estudios de impacto ambiental, lo que podría causar daños irreparables a decenas de especies y al medioambiente.

El litigio llega luego de que en septiembre el Departamento de Seguridad Nacional se eximiera de cumplir con más de treinta normas ambientales para acelerar la construcción de reemplazos del muro ya existente, además de los ocho prototipos ya levantados en la zona de Otay Mesa, en California.

La coalición de demandantes desafía la autoridad conferida por el Congreso al Ejecutivo hace más de una década para que evada estas leyes cuando se trata de seguridad fronteriza, ya que alegan que “ya ha perdido vigencia” dado que respondía a un proyecto ya concretado.

“Estamos tratando de hacer la pregunta, ¿Realmente aplica a cualquier cosa que se ha hecho en la frontera?, ¿realmente aplica diez años después de que el Congreso ha hablado de autoridad en el muro fronterizo?”, cuestionó Brian Segee, abogado del Centro de Diversidad Biológica.

Mike Cayaban, abogado del estado de California, argumentó que el Gobierno está utilizando “injustamente” su facultad, dado que los índices de cruce fronterizo han ido a la baja en la zona limítrofe con México.

Al mismo tiempo, un estudio del Centro de Diversidad Biológica identifica a más de 90 especies en peligro que se ven amenazadas por la propuesta del muro fronterizo.

“Estamos peleando de todas las maneras posibles para frenar este cruel, inhumano y extremadamente costoso muro”, agregó J.P. Rose, abogado también del Centro de Diversidad Biológica.

El juez Curiel fue blanco de críticas por parte del presidente Donald Trump cuando éste presidió la demanda colectiva contra la extinta Universidad Trump a la que finalmente se llegó a un acuerdo por 25 millones de dólares justo después de la elección presidencial.

El mandatario estadounidense había puesto en duda la imparcialidad del juez originario de Indiana debido a su ascendencia hispana, al considerar que no podía ser justo dado sus intenciones de construir un muro con México. El juez nunca respondió a los ataques.

Un fallo en contra de la administración de Trump podría frenar los planes de construir el aún no financiado muro fronterizo, que fuera la principal promesa de campaña del presidente.

“(Queremos) que esta decisión de este juez tiré ya cualquier concepto de un mundo divisorio”, señaló Rubén Arizmendi, presidente del Sierra Club de San Diego.

Sobre Curiel, a quien dijo conocer personalmente, refirió que es “un juez justo” y considera que la controversia generada por los comentarios de Trump no influirá su orden final.

“No va a dejar que eso interfiera de ninguna manera sobre este caso”, sostuvo.

