ONG animalista reprenden a Spielberg por regalar caviar a nominados al Óscar

Los Ángeles, 8 feb (EFEUSA).- El presidente de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), Andrew Bernstein, reprendió hoy a Steven Spielberg por haber regalado caviar a los artistas nominados como mejor director en la 90 edición de los Óscar.

La revista The Hollywood Reporter desveló recientemente que Spielberg, cuyo filme “The Post” fue nominado como mejor película y a la mejor actriz (Meryl Streep), envió una caja con champán y caviar a Guillermo del Toro, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Jordan Peele y Paul Thomas Anderson, candidatos al premio de mejor director.

“Nuestro caviar favorito es el vegano, que es sostenible y sin crueldad para el animal”, dijo Bernstein en una misiva dirigida a Spielberg.

“Es el único que creemos que aprobarían E.T. y The BFG”, añadió el presidente de la institución en alusión a dos criaturas de películas de Spielberg.

Bernstein aprovechó la ocasión para recomendar al cineasta que pruebe un caviar vegano llamado “Cavi-art”.

“Esperamos que le hinques el diente”, dijo el responsable de la organización no gubernamental (ONG), haciendo un juego de palabras con el término “jaws”, el nombre de una de las cintas más conocidas del realizador estadounidense.

La comida vegana, según la organización, “es la mejor manera de impedir encuentros con enfermedades del corazón, diabetes, cáncer y otros males potencialmente terminales”.

Además, Bernstein recalcó que, con los conocimientos actuales sobre el tratamiento de animales en la industria de la alimentación, “consumir carne y productos lácteos se está convirtiendo en algo del periódico jurásico, algo del pasado”, en otra referencia a un título de Spielberg (“Jurassic Park”).

