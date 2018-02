Los creadores de “Game of Thrones” se apuntan al universo de “Star Wars”

Los Ángeles, 6 feb (EFEUSA).- David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie de televisión “Game of Thrones”, serán los encargados de escribir y producir una nueva serie de películas del universo “Star Wars”, informó hoy la web oficial StarWars.com.

Estas películas serán independientes de la saga Skywalker y de la nueva y recientemente anunciada trilogía que está desarrollando Rian Johnson, guionista y director de “Star Wars: The Last Jedi”.

“David y Dan se encuentran entre los mejores guionistas del mundo hoy día”, dijo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm.

“Su control sobre personajes complejos, la profundidad de sus historias y la riqueza de sus mitologías romperán barreras y llevarán con valentía a ‘Star Wars’ a lugares increíblemente excitantes”, añadió.

Benioff y Weiss, por su parte, se mostraron encantados y recordaron que en 1977 fueron a ver la cinta original al cine y han estado soñando con ella desde entonces.

“Es un honor disponer de esta oportunidad; estamos ligeramente aterrados por la responsabilidad, pero entusiasmados de comenzar a trabajar en ello en cuanto terminemos la última temporada de ‘Game of Thrones'”, indicaron.

En noviembre se anunció que Rian Johnson se haría cargo de una nueva trilogía de la célebre saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

En el horizonte de la franquicia también aparece la película “Solo: A Star Wars Story”, que se estrenará en mayo y que narrará las jóvenes aventuras de Han Solo.

Además, el episodio IX de “Star Wars”, todavía sin título y bajo la dirección de J.J. Abrams, llegará a la gran pantalla en diciembre de 2019.

